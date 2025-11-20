簽了！川普同意公開「淫魔富豪」檔案 美司法部30天內落實

2025年11月18日，民眾在美國國會大廈前手持標語，呼籲公開有關已故「淫魔富豪」艾普斯坦的全部調查檔案。美聯社



美國參眾兩院一致同意，要求司法部公開所有已故「淫魔富豪」艾普斯坦調查檔案後，總統川普於美東時間週三（11/19）簽署法案正式授權。司法部長邦迪表示，將於30天內公布相關檔案，推動最大程度的透明化。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在2008年因招募未成年人賣淫被定罪，並於2019年依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，他候審期間於獄中身亡，事後被判定是自殺。而在被定罪之前，艾普斯坦與川普（Donald Trump）等名流來往密切。

邦迪（Pam Bondi）在記者會證實，司法部應國會要求，將在30天內公布有關艾普斯坦案的調查檔案，強調將繼續遵守法律程序，推動最大程度的透明化。眾議院18日以壓倒性票數通過決議案後，參議院也罕見以不重新審視或修改案件內容的方式，快速一致性通過本案。

川普週三在社群媒體發文宣布，他已簽署該法案，並點名多位民主黨人士與艾普斯坦關係密切，聲稱真相很快就會水落石出。他指控民主黨人藉此轉移外界對共和黨和川普政府「偉大工作」（GREAT JOB）的注意，強調這場騙局將會反噬民主黨。

這起醜聞已經困擾川普數月，部分原因是他先前向支持者放大有關艾普斯坦的陰謀論。許多川普的支持者認為，他帶領的政府掩蓋了艾普斯坦與多名權貴間的關係，並且隱瞞艾普斯坦2019年死在曼哈頓監獄的細節。

但路透社指出，調查檔案的公開可能並不完整，因為法案允許司法部隱去艾普斯坦受害者的個人資訊，以及可能危及現行調查的資料。川普上週下令司法部調查多名與艾普斯坦有往來的民主黨人士，其中包含前總統柯林頓（Bill Clinton），官員可能會決定不公開與這些人相關的資訊。

