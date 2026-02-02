簽了！藍營台中「姊弟之爭」僵持不下 江啟臣重大宣布曝光

即時中心／顏一軒報導

九合一大選倒數299天，國民黨台中市長提名依舊卡關，立法院副院長江啟臣與資深藍委楊瓊瓔的「姊弟之爭」愈演愈烈。江啟臣昨（1）日深夜發聲，宣布已簽署同意黨中央的協議事項，並強調願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。





江啟臣昨日在臉書（Facebook）以「讓團結啟程 讓台中昂首前行」為題在臉書發文表示，他同意黨中央的提名協議；他進一步說明，台中市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能；而每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，他只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣說，過去已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去（2025）年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今（2026）年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日，大家共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人，盼黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

他不諱言，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方；其內容雖不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但一定落實我尊重黨中央的承諾。

最後，江啟臣總結，「台中，不該被焦慮綁架；國民黨，不該被等待拖慢；我們一起努力，讓不確定結束；讓團結開始，讓台中，昂首啟程」。







