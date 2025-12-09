簽保密協定出演F3新歌MV！「年輕版五月天」成員是他們 以為遇到詐騙

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

樂壇新星帕拉斯PALLAS由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前就迎來神級加持，原來是他們受邀出演五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的角色，MV上線後迅速突破千萬點擊，裡頭暗藏的彩蛋，也讓歌迷搜尋畫面中幾位青春洋溢的大男孩：「他們是誰？」如今答案揭曉，就是尚未正式出道的帕拉斯PALLAS樂團。

帕拉斯樂團尚未出道，就出演F3的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV。（圖／翻攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV）

當年五月天出道前，同樣因受到任賢齊賞識而受邀擔任 Backing Band；如今帕拉斯也被亞洲天王任賢齊欽點成為 Backing Band，不只接下重量級舞台，連專輯都尚未正式發行，就被選入華語樂壇年度最重要影像之一。更戲劇性的是，這個重大邀約，是從一則「IG陌生訊息」開始的。帕拉斯PALLAS回想當時還是又驚又怕，鼓手大寶說：「私訊寫著『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願？』」四個大男孩瞬間對看三秒，「我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知，眾人才確定，這不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。

帕拉斯透露收到邀約時，一度以為是詐騙。（圖／迷音樂提供）

〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯PALLAS 形容自己像在拍「機密任務」：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏，連我們家人都不知道我們在幹嘛。」一拍完隔兩天無預警MV一公開，四人的手機全被打爆：「大家瘋狂問：『欸這是不是你們』、『你們怎麼會出現在這支MV』？」也因為這支 MV，PALLAS 從「最忙碌的新人」正式升級成「最幸運的新人」。

