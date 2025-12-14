簽切結書也沒用！人夫激戰小三 拍下全裸玩樂畫面

一名人妻抓包丈夫簽下切結書後仍屢次偷吃。（示意圖／翻攝自pexels）





基隆一名小潔小潔（化名）控訴阿正（化名）和恩恩（化名）有染，並多次發生性行為，還被拍下同床共枕、衣不蔽體的照片，事件曝光後不僅婚姻破裂，小潔更指控自己遭到騷擾、恐嚇，精神飽受折磨，憤而將兩人告上法院。

根據判決指出，小潔與阿正於2019年結婚，並育有兩名子女，小潔發現阿正與恩恩發展不倫關係後，要求兩人在2024年2月簽下書面切結不再聯絡，但隨後抓包兩人仍藕斷絲連，阿正多次夜宿恩恩住處並發生性行為，小潔更在阿正手機中發現大量親密照片，包括同床共枕、衣不蔽體、全裸玩樂的畫面。

小潔還控訴，她多次收到恩恩傳送私密照及子女照片騷擾，還有語帶脅迫、恐嚇的文字訊息，更囂張地前往她住處拍門叫囂大喊，多次於大半夜打電話來、破壞門鎖等，種種行徑讓她不堪其擾，決定對兩人提告求償120萬元。

對此恩恩辯稱，照片是阿正未經同意拍攝，已經侵害隱私，主張不得作為證據，但法院認為小潔僅是為了蒐證、保障自身婚姻權益，取證方式未逾越必要程度，符合比例原則，因此仍採信相關影像與對話紀錄。

法官強調，綜合考量婚姻存續年數、育有子女、侵害情節、騷擾行為的嚴重性，以及雙方經濟狀況後，法院認定小潔精神痛苦程度重大，判決兩人須連帶賠償40萬元，仍可上訴。

