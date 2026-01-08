簽切結書也沒用！大學閨密偷吃老公 因人妻這舉動引狼入室

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名人夫阿豪（化名），先前透過妻子介紹，結識她的大學閨密小萱（化名），兩人進一步展開交往，還以「老公」、「老婆」互稱，甚至互傳鹹濕對話內容，阿豪妻子氣憤提告；士林地院判小萱須賠償25萬元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，她與丈夫在2019年間結婚，育有2名子女，婚姻生活幸福美滿；後來她將大學閨密小萱介紹給丈夫，兩人竟背著她發生外遇，兩人不但互稱「老公」、「老婆」，還傳送訊息討論性事，對話內容十分曖昧。

2024年5月間，丈夫與小萱在雙方家長見證下簽立切結書，並承諾兩人不再有任何來往；孰料，同年12月底，小萱又透過通訊軟體聯繫丈夫，還開啟視訊功能聊天，丈夫在購物網站的收件人居然是小萱，讓她決定不再姑息，憤而對小萱提出告訴。

小萱辯稱，她與阿豪互稱「老公」、「老婆」，純粹是雙方熟識已久，才會使用較為親暱的稱呼，並非表達愛意，而且2人對話內容語意含糊，不能據此推斷兩人互動親密，或是發生過性行為。

法官勘驗對話紀錄後發現，2人曾傳送「妳該準備好妳的叫聲」、「老婆可不可以嘛」、「那我先幫你」、「所以妳不能剪掉，妳的性福以後會沒有」、「這樣喔！那我幸福都靠它是嗎？哈哈哈」等訊息，明顯逾越一般男女交往分際，因此不採信小萱說法，考量雙方社會地位、經濟狀況等情狀，判小萱必須賠償25萬元，全案仍可上訴。

