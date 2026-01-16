簽名字跡不同？彰化前議員江熊一楓遭羈押 夫婿代辦初選爆爭議

曾任彰化縣議員的江熊一楓，3連霸後要尋求連任失利，準備今年捲土重來。(資料照，記者顏宏駿攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，去年底遭到羈押，今天(16日)黨內初選登記最後1天，由夫婿、前立委江昭儀代為辦理，卻爆出一式2份親筆簽名的字跡不同，縣黨部表示，今晚將召開執委會進行資格審查，同步討論字跡疑雲案處置。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，江熊一楓登記參選第七選區縣議員，可以由其他人代辦，但必須是本人親自簽名，依規定要交一式2份的申請書，但上午只交了1份，下午再補交1份。

廣告 廣告

根據上午所交的資料，縣黨部人員拿出以前的簽名比對無誤；下午補交資料，雖然很像但有些不同。進一步得知，2份資料是由不同律師到看守所進行律見、再請江熊一楓簽名，但根據看守所資料，江熊這星期只有星期四接受律見一次。

楊富鈞強調，2份文件筆跡不同部分，今晚將會討論如何處理，因為涉及該選區登記人數超過提名席次、可能要辦理初選，將會格外謹慎。

民進黨彰化縣第七選區共有3人提出登記作業，有老將李俊諭、江熊一楓，以及黃盛祿的妻子陳似梅，江熊一楓曾為3連霸議員，2022年因為曾任縣議員、溪州鄉長的黃盛祿爭取黨內提名失利，進而脫黨參選，讓該選區李俊諭、江熊一楓、黃盛祿互打，江熊一楓高票落選，黃盛祿也落馬，2023年挑戰北斗鎮長補選也以失敗收場，今年準備捲土重來。民進黨決定第七選區提名2席縣議員。

民進黨前立委江昭儀，代妻子江熊一楓登記彰化縣第7選區縣議員黨內初選。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台南市長初選妃憲大戰 「32通關鍵電話」定勝負

自由爆新聞》民眾黨太扯逼美出手？黃國昌與戰狼「翻車翻不停」網嗆爆

新聞360》綠拚守南二都、這些縣市也有望翻轉？學者曝機率「4指標決勝負」

稱「我本來就不是台灣人」 陳玉珍再喊：金門不屬於台灣

