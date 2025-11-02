ＪＯＬＩＮ簽唱 ５千粉絲朝聖

蔡依林2日在北流戶外空間辦簽唱會。（中央社）

本報綜合報導

蔡依林Jolin帶著全新專輯《Pleasure》回歸歌壇，2日在北流戶外表演空間，舉辦睽違6年的簽唱會，從凌晨開始現場即湧入歌迷朝聖，約5000粉絲參與。針對年底將於台北大巨蛋開唱，蔡依林坦言，3場唱不夠，但目前沒有空檔，沒有加場空間，但未來或許有機會。

蔡依林昨天一連演唱新歌Pleasure、Fish Love及經典「天空」、「妥協」、「心型圈」，對於12月30日、31日及明年1月1日的台北大巨蛋演唱會是否可能加場，她表示，「目前沒有空間。」不過她坦言，3場唱不夠，「或許熟悉大巨蛋之後，可能會有更多場次。」蔡依林表示，這次舞台機關多，希望能多留一點時間跟舞者配合；團隊也已經詢問台北小巨蛋、高雄國家體育場（高雄世運主場館）等場地，但都沒有適合的檔期。

蔡依林先前因為晚上9時30分入睡成為熱門話題，但她透露，這次不會跟粉絲一起跨年，「上次有經驗，我還在唱歌還要很緊張on time（準時），我也沒辦法好好跟大家慶祝。」她笑說，還想辦派對讓粉絲們自己倒數，「可以在裡面放音樂自己嗨。」

蔡依林今天起將赴美國洛杉磯備戰演唱會，但還沒想過嘉賓，她表示，目前完全沒想到這題，「想先把秀弄完，所以看一下整體狀況再看，排完再開始塞東西。」