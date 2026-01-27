簽字現領216萬！俄頂大開「高薪爽缺」誘騙學生從軍 律師揭普丁陰謀

俄羅斯頂尖學府「高等經濟大學」近日傳出與軍方合作，以高額獎金與「非戰鬥職位」為誘因，誘騙學生簽下從軍合約。圖／取自東方IC

俄羅斯頂尖學府「高等經濟大學」（HSE）近期傳出與軍方合作，以高額獎金與「非戰鬥職位」為誘因，鼓勵學生簽署兵役合約。然而，法律專家與人權團體發出嚴厲警告，指控校方利用欺騙性策略招募，學生一旦簽約，不僅所謂的「1年期」合約恐變無限期，更可能被直接送往烏克蘭前線充當突擊隊。

高薪與安全職位的糖衣陷阱

綜合學術新聞媒體《T-Invariant》與《莫斯科時報》報導，高等經濟大學已證實正在推動學生參軍，校方與其他俄羅斯學術機構向學生開出優渥條件，只要簽約加入新成立的無人機部隊，即可獲得高達520萬盧布（約新台幣216萬元）的入伍獎金。

招募宣傳聲稱，這是一份「為期1年的特殊軍事合約」，且服役地點位於烏克蘭前線以外的地區，主要負責操作無人機等非戰鬥任務。這對許多年輕學子而言，看似是一條既能賺取高薪又能避免直接交火的「安全途徑」。

高等經濟大學已證實正在推動學生參軍，校方開出優渥條件，只要簽約，即可獲得216萬元的入伍獎金。圖／取自東方IC

法律專家示警：合約實為「無限期」賣身契

然而，協助俄羅斯人合法逃避兵役的非政府組織「良心拒服兵役者運動（Movement of Conscientious Objectors）」律師克雷加（Artyom Klyga）揭露了其中的法律陷阱。

他指出，高等經濟學院兵役登記處負責人曾告知他，學生簽署的是「標準軍事合約」。問題在於，根據俄羅斯總統普丁於2022年9月頒布的「部分動員令」，所有軍事合約在技術上都是「無限期」的。儘管俄國當局曾宣稱動員行動在徵召30萬名預備役人員後已結束，但該法令至今仍然有效。

「校方聲稱學生只會在無人機部隊服役1年的說法是錯誤的！」克雷加在Telegram上發文警告，「實際上，你可能會被派往前線，甚至被編入突擊隊。在這種情況下，高等經濟大學也幫不了你。」這意味著學生一旦簽字，就失去了退場機制，且無法掌控自己的派駐地點。

法律專家克雷加示警，合約實為「無限期」賣身契，一旦簽字，就難以退場。圖／取自東方IC

學術殿堂染指軍事動員 多校淪陷

這波「校園招募」並非個案，據《T-Invariant》調查，除了高等經濟大學，包括莫斯科物理技術學院、西伯利亞聯邦大學以及別爾哥羅德國立技術大學等知名學府，均開展了類似的誤導性招募活動。

高等經濟大學過去曾以高度學術自由享譽國際，被視為俄羅斯最自由派的大學之一，而近年來，該校日益受到克里姆林宮的控制與整肅。報導指出，該校不僅開始壓制異議聲音，還為退伍軍人子女保留數千個國家補貼名額，甚至公開籌集資金用於購買軍用無人機，顯示俄羅斯學術界正逐漸被納入戰爭機器的一環。

專家痛批，這些頂尖大學利用學生的信任與經濟需求，透過資訊不對等的手段將年輕學者推入戰爭漩渦，其道德爭議已引發各界高度關注。



