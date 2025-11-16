簽專任契約「繞過房仲」偷賣地 基隆男下場慘了

基隆一名男子因繞過房仲賣地遭法官判賠。（示意圖／Pexels）





基隆市男子阿龍（化名）2024年與房仲公司簽訂委託銷售合約，卻在房仲公司即將完成媒合交易之際，繞過房仲私下與買家簽約與完成所有權轉移，遭房仲公司提告。基隆地院審理後，判阿龍應賠償22萬8000元違約金。可上訴。

判決書指出，阿龍在土地共同持有人同意下，與房仲公司簽訂專任委託銷售契約書，委託仲介公司以398萬元價格，於2024年5月28日至2025年5月31日期間銷售該筆土地，合約亦約定阿龍不得在銷售期間，另行委託第三人銷售獲洽覓買方私下交易。

後續因該筆土地遭政府徵收，雙方在簽訂的隔月變更契約，委託價格提高到650萬元、銷售期間延展至2026年5月31日。未料房仲公司投入大量資源推廣、2025年6月與買家小安（化名）簽訂確認書及買賣議價委託書，即將完成買賣媒合之際，阿龍竟繞過房仲，私下與小安在2025年8月完成土地所有權轉移登記。

房仲公司認為阿龍明顯違反契約，依合約銷售總價6％違約金計算，向阿龍提告求償39萬元。阿龍辯稱，會簽署契約是以為銷售由女房仲小暖（化名）負責，但房仲公司隱瞞小暖離職，接手的房仲還謊稱自己是小暖下屬，主張遭房仲公司詐欺，應可撤銷展延期間，更指房仲公司的違約金過高。

不過法官駁斥，指阿龍是與房仲公司而不是跟小暖簽約，且房仲公司指派何人處理，是合法的內部管理慣例，房仲公司也沒有主動告知小暖已離職的義務，加上阿龍未出具其主張證據，斥責阿龍說法荒謬且不合理。

法官再依合約內容，房仲公司如媒合成交，可向阿龍收取實際成交價456萬元之3％、向買方小安收取2％報酬兩者的合計金額，判阿龍須賠償22萬8000元。可上訴。

