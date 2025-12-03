簽捐贈立刻移植！母淚訴：「孩子的手還是熱的」中國活摘器官黑幕再現？
大陸中心／綜合報導
中國活摘器官黑幕再被推上輿論檯面。 河南一名 14 歲男孩倪海超從墜樓送醫到被判定腦死亡，前後僅 20 多天；母親在醫院要求下簽下器官捐獻同意書，隔天孩子即被宣告死亡並完成移植。然而，全網最震驚的是，母親聲稱：孩子在被推往手術室、準備摘取器官前，「手是熱的」。疑點一個接一個，也讓外界開始質疑：器官配對速度為何快得超出醫學常理？整個流程是否早已被悄悄安排？
20 天從「墜樓」到「腦死亡」，家屬被迫做出決定
據中國《大河報》報導，14 歲的倪海超與母親相依為命。10 月 11 日，他意外墜樓，被送往 ICU 連續搶救 20 多天。10 月 30 日，醫院通知「符合腦死亡標準」，母親劉女士形容，那一刻彷彿有人按下最後期限。
隔天（10 月 31 日），在兩名器官捐獻協調員陪同下，她簽下《器官捐獻確認登記表》。不到 24 小時後，也就是 11 月 1 日，孩子的肝臟、腎臟、肺臟與眼角膜，全部完成移植，成功「救了 6 個人」。
報導以「大愛」描述這件事，但網路輿論卻炸鍋。
配對快到「不可思議」？網友：這不是巧合，是安排，最受質疑的是速度。網友拆解出「匪夷所思」的三大疑點：
「第一，10 月 31 日才確定捐獻，隔天就能找到 6 位完全匹配的受體？」
「第二，這 6 位患者不只要匹配，還要在術前調整所有體徵，包括：血壓、凝血等，指標不達標根本不能上手術台。」
「第三，六台重大移植手術竟然能在同一日完成，這需要幾乎『提前排好』的節奏。」
有人直言：「不是找到得快，是提前就知道會有器官。」甚至有網友寫道：「這種速度，別說國內，全世界都做不到。除非器官早就『有人在等』。」
推進手術室前「手是熱的」最讓母親崩潰的瞬間
此外，曾有知乎帳號「大米和小米」發文，描述了採訪該男孩媽媽的過程。採訪中提到，10 月 31 日下午，該男孩母親最後一次進入 ICU，摸到兒子「全身冰涼」。但到了 11 月 1 日凌晨四點多，瑟瑟早風中，她衝進醫院，只看到醫護正把孩子推往手術室。她追上去摸孩子的手，下一秒卻愣住：「他的手是熱的，不是溫，是熱的。」她呆立當場，腦袋一片空白：前一天明明冰冷，如今竟然變熱？
醫生的解釋，是「迴光返照」。但網友不買帳：「迴光返照不會讓一個冰冷的人突然變熱。熱，就代表還有循環。」另一句討論更刺眼：「這不是迴光返照，是還活著。」
冰涼是假象？判死過快？流程過順？種種巧合堆成陰影
輿論因此延伸出更多疑點：「孩子前一天冰涼，是醫學現象，還是被處理過？」「為什麼凌晨四點突然通知『撐不到六點』，但下一秒就推往手術室？」「捐獻簽署後一天就完成六人移植，這更像是提前排好的手術時程。」甚至有人分析：「如果從 10 月 11 日墜樓開始，他就被標記為『器官來源』，那麼所有時間線都合理了。」
這些言論雖無法證實，但在網路上快速發酵，形成「越看越不對勁」的氛圍。
中國器官移植疑雲多年未散
過去多年，中國器官來源與移植速度一直是外界關注焦點。這次事件，再度把那張「看不見的網」拉回公眾視野。人們不禁問：「是救不回來，還是決定不救？」「是巧合，還是流程早在暗處推動？」「這孩子是捐獻者，還是『被預定的人』？」真相仍被厚重帷幕遮蔽，但寒意卻在網路上悄悄擴散。
