簽票會直接開唱10首 丁噹預告新單曲〈最痛的遺憾〉暖身高雄巨蛋

丁噹在高流舉辦簽票會，開唱10首讓歌迷嗨翻。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹睽違10年重返台北小巨蛋，帶著《夜遊》夜未眠巡迴演唱會再度引爆話題，也將於4月18日唱進高雄巨蛋。昨（3日）她先在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，吸引大批歌迷與路過遊客駐足。

丁噹與「原民弟弟」家叡熱舞對唱。（相信音樂提供）

丁噹一現身就火力全開，在簽票會上一口氣演唱10首歌，從〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉到多首經典，全場幾乎首首大合唱。活動就在高雄港邊進行，夕陽與海景交織成浪漫畫面，她也忍不住讚嘆高雄風景迷人，並透露隔天將留在高雄走走，笑說歡迎歌迷捕捉「野生」丁噹。

現場最大驚喜，莫過於爆紅的「原民弟弟」家叡現身助陣。丁噹化身小粉絲，邀他同台隨〈夜貓〉、〈叮叮噹〉熱舞對唱，默契十足，氣氛瞬間沸騰。家叡一句「還可以」評價台下表現，更逗得全場大笑，丁噹也當場邀他4月18日到高雄巨蛋再聚。

丁噹將於7日推出新單曲〈最痛的遺憾〉。（相信音樂提供）

迎接2026年，丁噹接連獻唱〈我愛夏天〉、〈親人〉、〈記憶咖啡〉、〈我愛他〉等作品，還加碼〈手掌心〉與〈花火〉，讓簽票會直接升級小型演唱會。她也宣布1月7日推出新單曲〈最痛的遺憾〉，並預告將發行全新自選輯，為新的一年揭開感性序章，同時期待高雄巨蛋能有加場機會，與歌迷唱到過癮。

