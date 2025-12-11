簽約前仲介突告知「200萬屋主要收現」 網驚：還有人敢這樣玩





一名女網友近日透過仲介介紹買房，原本談好成交金額2570萬元，但仲介卻突然告知，屋主因為省房地合一稅，希望以2550萬簽約，差額200萬要她用現金補齊，她好奇問大家「這個買賣會不會有什麼風險？！」許多網友看了以後紛紛勸她「還有人敢這樣玩」、「不建議簽約喔！正當的仲介公司，不會這樣子」、「AB約是違法的」。

女網友10日在《買房知識家【M傳媒】》社團發文，她表示最近買一間房子。價格算是行情偏低。就在價格快要談好成交金額為2750萬，仲介突然告知，因屋主持有1年而已，為了省房地合一稅，希望以2550萬簽約，她寫道「她拿出謄本說房子只有銀行貸款。沒有私人設定很乾淨合所以要求用比較低的金額2550萬簽約！另外200萬請我們簽約前給屋主現金。」

女網友表示她先生擔心這樣沒有保障，後來詢問朋友說可以要求交屋給或是可以請屋主簽本票，但屋主擔心留證據，不願意有任何200萬的金流及證明出現。而且堅持簽約前給錢。她說：「另外這個買賣也沒有透過房仲公司，是仲介安排外面的代書配合簽約 。請問專業人士，聽仲介及代書其實謄本看起來沒有問題，可以放心。請問說這個買賣會不會有什麼風險？！」

一票網友看了以後猛搖頭「還有人敢這樣玩」、「違法的，照合約走」、「謄本資料沒問題，不代表ㄧ定沒狀況，妳了解屋主的財務狀況嗎？我們碰過一簽約，房屋馬上被查封的情形，妳的200萬元可能就沒了」、「屋主會便宜賣，很大的概率是缺錢，就有可能是財務狀況有問題，買屋還是要循正當管道，那麽大的一筆錢，萬一出問題就麻煩了，而且AB約是違法的」、「AB約 ！未來你要賣時，不在合約上的200萬的差價，你要繳稅」、「針對妳的問題除了貸款變少外，未來妳取得價格就是只能2550計算，所以房地合一稅勢必提高」、「現在合格的房仲不應該有AB約，風險就是沒事就沒事，有事都是你的事」、「這等於你幫他逃漏稅，是犯法的，而且實價登記不實也是犯法，你要幫他背那麼多法律責任嗎？」、「買房貪便宜被詐騙

。」

「知心知室｜買屋賣屋資訊平台」則建議她「現在屋主為了逃稅，實價登錄低報；但你未來賣房，多繳房地合一稅是你！另外，內政部強調依新修正的平均地權條例第81條之2規定，如有實價登錄申報價格不實情形，可按交易戶數每戶最高處罰15萬元；經處罰2次仍未改正，並可加重處罰至100萬元。另申報人亦將依刑法第214條使公務員登載不實罪移送檢調偵辦，呼籲業者及民眾務必依法按實申報。」

