簽約前先悅龍心！川普亞洲行金光閃閃 CNN：真的有效

美國總統川普商人出身，出了名的對「土豪金」情有獨鍾。亞洲國家領袖投其所好，讓川普近一週的出訪行程，收到滿滿的金光閃閃禮物，不可少的還有奉承與讚美，以確保自家與美國的貿易協議，以及連帶的經濟成長機遇。CNN觀察下來總結，這招還真的有效！

此次李在明與川普會面，頒授了南韓最高等級榮譽的「無窮花大勳章」，及準備了一頂鍍金的金冠送給川普，讓川普滿意的不斷點頭。（圖／翻攝自白宮官網）

攻陷川普的「貼金」手段

CNN 30日報導，川普這趟亞洲行下來，收穫了滿滿的誇讚，還收到了日本送來的高爾夫球推桿與球袋、南韓獻上的古代金冠複製品，以及該國最高的榮譽勳章。這些禮物價值不斐，這些國家領導人仍不吝送出，為了就是希望陰晴不定的川普，會因此變得更容易打交道，而結果似乎也真如他們所願。

川普24日啟程展開亞洲行，所到之處的東道主都笑呵呵。日本與美國簽署了稀土和貿易的協議，南韓則終獲得美國點頭，能夠建造自己的核動力潛艇。

馬來西亞

川普總統第二任期的首趟亞洲行，第一站來到馬來西亞。他一下空軍一號，就開心與迎賓的舞者，在紅毯上與迎賓的舞者即興跳起招牌舞蹈。即使是泰國與柬埔寨簽署和平協議的嚴肅場合，也因東協各國領袖的討好讚美、小開玩笑，讓川普龍心大悅。

日本送金小白球

日本首位女首相高市早苗，則大打「安倍牌」，想藉此拉近與川普的關係。已故前首相安倍晉三，不僅是高市的政治導師，也是川普的摯友。

再加上川普愛打小白球，高市就贈送了安倍用過的推桿，以及日本高爾夫球好手松山英樹簽名的球袋，甚至還有貼上金箔的高爾夫球。

不僅如此，高市與川普的餐敘，餐點也捨棄日本自豪的自家產稻米與「和牛」，特地選用美國米、美國牛肉。席間高市還提名川普角逐諾貝爾和平獎，滿足一下川普眾所皆知的和平獎渴望。

川普與高市在印有安倍過去的口號「Japan is back」的帽子上簽名。（圖／翻攝自白宮X）

南韓送金冠

YMCA是川普的招牌競選歌曲，南韓在他下機時，就由軍樂隊演奏這首曲子迎賓。前一日，川普在美軍駐日的橫須賀基地訪問時，也放了這首曲。

南韓總統李在明也特地打上金色領帶，獻給川普古代金冠的複製品。川普還成為首位獲得南韓最高榮譽「無窮花大勳章」的美國總統。

緊緊抓住川普對黃金的愛好，下午與李在明的午餐餐敘，南韓呈給他「黃金主題的甜點」，以大片金箔妝點布朗尼與柑橘點心。

奉承背後的苦衷

亞洲國家盡心討好的背後，是飽受川普關稅折磨的苦衷。為了削減關稅，與美國締結貿易協議，日本與南韓各自承諾對美投資5500億美元和3500億美元。

這些國家領袖小心奉承川普，與他培養友誼，獻上黃金禮物，為了就是艱難的貿易談判，能夠稍一些波折，多一些平順。

