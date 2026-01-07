簽署交流備忘錄 平澤市長盛讚盧秀燕：在韓知名度最高的台灣市長

兩市簽署交流備忘錄， 平澤市長盛讚盧秀燕，是在韓知名度最高的台灣市長。（圖：中市府提供）

韓國京畿道平澤市長鄭長善今天（7日）拜會台中市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，鄭長善說，這是他首次到訪台中，希望深化兩市各領域交流，更盛讚盧秀燕是「韓國知名度最高的台灣市長」，感佩她照顧市民就像媽媽一樣無微不至。盧秀燕也肯定鄭市長領導有方，簽署象徵台韓兩座科技重鎮，開啟對話、共創共榮。

鄭長善表示，這是他第一次到台中，對城市景觀與整潔有深刻印象，甚至覺得比首都台北更美、更乾淨。盧秀燕在韓國的知名度非常高，可以說是最有名的台灣市長，他很欽佩盧秀燕照顧市民，就像媽媽一樣。鄭長善還說，到台中前，曾與立法院前院長王金平通過電話，得知他要拜訪台中，讚賞了台中的城市發展，今天到台中，看到城市規模與都市機能完善，深感名不虛傳，希望平澤市有一天也能並駕齊驅。

盧秀燕表示，台中是台灣第二大城市，也是全台工業與科技重鎮，不僅是台積電最重要的研發生產基地，也是全台最大外資美商美光在台投資布局核心；平澤市是韓國半導體、汽車與物流產業的重要城市，2市都是交通樞紐與科技心臟，產業契合度高，希望透過這次簽署共創永續發展。

盧秀燕特別致贈代表台中文化的湖心亭8吋漆盤與台中特產手採梨山茶，也致贈今年燈會主題的姆明小提燈。鄭市長則回贈特別手工訂製、刻上盧秀燕名字的木製鋼筆禮盒，並強調，這支鋼筆與南韓總統李在明去年8月贈送給美國川普總統的鋼筆同款，請盧市長以此筆簽署象徵雙方友好交流備忘錄，寓意深刻。

秘書處長謝佳蓁說，盧秀燕上任以來，台中締結29個姊妹市，14個友好城市及觀光友好城市，分布在14國家、43座城市；台中市與韓國交流密切，締結城市包含姊妹市忠清北道忠州市、友好城市全羅南道光陽市與慶尚南道昌原市。（寇世菁報導）