簽署策略聯盟意向書 崑大攜手砲指部 推營區在職專班

崑大校長李天祥（左），與陸軍砲指部指揮官李韋德少將代表簽署MOU，雙方正式展開跨領域教育合作。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

因應大專院校學生來源多元化及國軍募兵制需求，崑山科大校長李天祥十一日在陸軍砲兵訓練指揮部湯山營區，與指揮官李韋德少將代表簽署策略聯盟意向書，雙方正式展開跨領域教育合作，攜手推動營區在職進修與專業培育，為國軍人才發展注入新動能。

此次合作由立委王定宇居中協調促成，將充分運用崑大的教學資源，提供官士兵進修機會，同時協助學生了解軍中職涯發展，形成雙向互利模式。依據此意向書，學校將於營區設立教學點，共同推動「營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班」，使軍方人員能在本務訓練外，具備更完整的資訊、管理與科技應用能力。

此外，崑大資訊工程系教授吳永基亦於現場應軍方需求，進行「無人機師資培訓專題報告」，展示學校在科技應用領域的能量。若軍方有相關需求，校方可進入營區提供進一步的師資培訓服務。

李天祥表示，學校與國軍合作並非首次，過去已與陸軍五四工兵群及陸軍航空基地勤務廠簽署策略聯盟，此次與砲兵指揮部攜手，是深化產官學合作的重要一步。他指出，面對快速變化的科技環境與資訊戰挑戰，國軍在訓練本務之餘，更需具備資訊管理、資安與資料分析等核心能力。雙方合作推動的營區資訊管理碩士在職專班，即以彈性、務實且貼合軍中節奏為核心精神，協助官兵無縫進修、強化資訊韌性，也提升未來職涯競爭力。