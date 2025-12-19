簽署行政命令降級大麻管制 川普強調自己絕不會嘗試

鬆綁醫療用途研究，川普簽署行政命令，將大麻降級為危險性較低的管制分類。

美國總統川普今天（19日）簽署行政命令，將大麻降級為危險性較低的藥物，以鬆綁醫療用途研究。

被問到為什麼將大麻降級？川普表示很多人求我這麼做，那些人過去數十年承受極大痛苦，一旦降級會讓相關醫學研究更加容易，一定會帶來極大的正面影響。

目前在美國，大麻被歸類為第一級管制藥品，與海洛因同級，根據新公布的行政命令，大麻分類將調整到第三類管制藥物，與常見止痛藥、K他命及某些合成代謝類固醇並列。

川普表示這項命令，讓大麻更容易用於正當醫療用途，如癌症及慢性疼痛患者，絕不是允許將大麻當作娛樂用，也強調自己絕不會嘗試使用。

官員透露將大麻重新分類，不代表會讓大麻合法化，目的在降低醫療研究門檻，美國已有數十州開放合法醫療大麻計畫。

