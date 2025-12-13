簽署MOU 真理大學與宏泰建設跨域產學合作

真理大學與宏泰建設企業機構在真理大學校長會議室舉行產學合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（圖：真理大學提供）

▲真理大學與宏泰建設企業機構在真理大學校長會議室舉行產學合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（圖：真理大學提供）

真理大學與宏泰建設企業機構在真理大學校長會議室舉行產學合作備忘錄（MOU）簽署儀式。此次由真理大學校長李宜芳與宏泰企業人資長傅蒨怡共同簽署，象徵雙方正式攜手，推動「淡水·人生第二灣」全齡大健康生活圈的發展願景，亦為真理大學師生開拓更多元、貼近產業趨勢的實習與就業機會。

宏泰建設長期深耕淡海新市鎮，擁有多筆土地及多元建設布局，包括旅館、保險業、影城、商場、銀髮照護設施、極限運動場、籃球場及完整的全齡生活機能。傅蒨怡表示，淡水不僅適合居住，更具備打造全齡友善與健康生活圈的潛力。

廣告 廣告

此次合作的洽談與整體規劃由真大觀光學系余曉玲主任協助推動，余主任對淡海新市鎮的觀光前景與商業潛力深表樂觀，因此願意擔任後續跨系統整合的窗口，協助學校各系所與企業進行媒合、企業參訪與專業實習安排。她也強調，本次合作將使觀光系學生在旅館管理、服務實務與目的地行銷方面獲得更完整的學習體驗。

宏泰目前正積極打造海洋都心商店街、影城與擁有二百八十二間客房的特色飯店等複合機能空間，提供豐富生活場域。未來更計畫以「全齡大健康」為核心擴大發展，使淡海新市鎮成為國際級、宜居且具文化魅力的生活示範區。

依據此次MOU，真理大學與宏泰建設將共同推動人才培育計畫，並依專案成立合作平台，每月與相關系所分享進度，逐步擘劃未來合作藍圖。實習與就業方面，學生將可依專長前往宏泰集團旗下旅館、商業場域及淡海新市鎮相關產業進行實習或就業；觀光系學生可在宏泰所屬飯店進行深度專業訓練；外籍生與國專部學生也能就近從事餐飲或服務領域相關工作。宏泰亦表達願意提供淡海以外的工作機會，擴大學生的職涯布局。

真理大學表示，期待透過此次跨域產學合作，不僅打造面向未來的學習環境，更能與宏泰建設攜手推動淡水全齡樂活城市的願景。雙方將持續努力，使淡水成為北台灣「人生第二灣」的重要示範基地，讓學習、就業與生活形成更緊密、良善的循環。