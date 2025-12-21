簽證審查作業期拉長 Google呼籲員工暫勿離開美國

因近期美國使館簽證作業嚴重延誤，Google也建議部分持美簽的員工避免離開美國，以免造成無法返回的問題。資料照，路透社



Google作為聞名全球的網路搜尋引擎公司，有上萬名員工遍及全球，不過近日根據美國媒體財經內幕（Business Insider）報導，因近期美國使館簽證作業嚴重延誤，Google也建議部分持美簽的員工避免離開美國，以免造成無法返回的問題。

由於美國國務院在19日表示，國務院正在對簽證申請人進行「線上社群媒體審查」，隨著情況變化，可能會調整簽證預約時間，申請人也可以根據具體情況申請加急名額，對此也將造成許多國家的簽證預約遭到延遲，其中包括愛爾蘭和越南等國。

對此Google也於18日由外部法律顧問發出電子郵件，提醒要加蓋簽證章才能返美的員工，儘量不要離開美國，尤其是使用H-1B、H-4、F、J和M類簽證的人，不過該郵件內未說明已在國外、且預約被推遲的簽證持有人應如何處理。

