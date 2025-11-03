簽證衝擊校園 密蘇里州大國際生減16％

密蘇里州立大學(Missouri State University)日前公布報告指出，該校國際學生總數下降約16%，簽證問題及不確定性正影響各校區的招生情況。

該大學系統共有三個校區：密蘇里州內兩個校區及中國大連校區。其中春田(Springfield)和中國校區吸引最多國際學生。

依照規定，在美國留學的國際學生需持有F簽證(涵蓋大學、高中及私立小學)或M簽證(職業及非學術性學校)。

密蘇里州立大學招生管理副校長梅德利(Dawn Medley)表示，密州大目前整體國際學生數量下降約16%，其中春田校區減少了約19%，中國校區也縮減了約10%，總計少了大概275名學生。他說，「我們持續看到簽證問題，即便學生取得簽證，也不確定能否在整個學程期間維持有效。」

據估算，密蘇里州立大學國際本科生每學期學費、住宿與醫療保險費約為1萬8970元，每年則約需3萬7939元。

學生數下降不僅影響大學財務，也影響校園學習經驗。梅德利指出：「這涉及財務面，因為有些學生需支付州外或國際學生費用；但更重要的是教育面。許多本地學生不出國留學，國際學生提供了接觸其他文化的機會，當國際學生減少時，整個校園的學習與文化經驗都會受影響。」

根據中央密蘇里州立大學資料，2023至2024學年，全州大學共接收約3萬3000名國際學生，居全美第十位。

