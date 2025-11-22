簽證都辦好了！范冰冰奪金馬影后僅「現聲」因早有工作

范冰冰昨（22日）以《地母》奪下第62屆金馬獎影后桂冠，但卻僅「現聲」頒獎台，由導演張吉安拿著手機開免持模式讓她哽咽致謝，她無法來台出席的真正原因也曝光。

范冰冰無法出席金馬獎因為「早有工作」。（圖／海鵬影業提供）

導演張吉安昨天深夜在慶功宴上透露，表示包含范冰冰在內的所有劇組成員都順利取得簽證，但她因為先前已安排其他拍攝計畫，有其他工作，在時間上無法配合，只能忍痛放棄來台出席的機會。

儘管人在獲獎當下仍在片場工作，范冰冰仍透過網路直播密切關注典禮進展，得獎後她透過電話「現聲」致謝，表示感謝評審給予肯定，也深深感謝導演對她堅定不移的信任。而在片中的突破性造型，范冰冰當下哽咽地說：「張吉安問我願不願意讓他摧毀我的臉，我說范冰冰奉陪到底，不只是外型上的轉變，也是靈魂的共振，引領我成長、感受到女性堅定的力量，再次感謝金馬獎一路以來支持華語電影的初心。」

張吉安事後透露，當下有想要范冰冰開視訊通話，但喜極而泣的她當下婉拒，事後也解釋「因為我的眼睛已經腫到不成人形了」，而在慶功宴現場他也再打給范冰冰恭喜一次，她情緒仍舊非常激動，表示：「晚上很難睡了」，通話過程中得知大導李安也抵達慶功宴現場，范冰冰也開心地跟心目中的偶像電聊起來，直呼：「非常喜歡您的作品」李安則說：「為妳跟張吉安的成就感到驕傲」，讓她開心回以：「太感謝了！祝福您一切順心，大家都要開開心心的。」

