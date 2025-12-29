簽賭首腦雨刷洗白成縣議員蔡政宜 涉洗錢225億遭求刑10年...豪宅搜出85個愛馬仕、香奈兒

嘉縣議員「雨刷」蔡政宜洗錢225億，橋檢起訴求刑10年。資料照片

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被控在過去4年間指揮跨國洗錢集團，經手高達225億元的驚人金流，從中牟取不法暴利2億元。橋頭地檢署認定蔡政宜涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，考量其犯後態度不佳且曾有職棒簽賭前科，具體向法院求刑10年。檢方今天偵結起訴蔡政宜，並將在押被告隨案移審送橋頭地院。

起訴書指出，蔡政宜從2020年起開始經營洗錢水房，其犯罪模式極具組織性與科技化。他在台灣高雄亞灣、馬來西亞及越南等地設立機房據點，專為博弈網站處理非法資金,。該集團利用「自動化腳本」操作，綁定泰國人頭帳戶手機，快速處理賭客的出金、入金及層轉過程，藉此掩飾不法犯罪所得的來源與去向。

檢警調查發現，蔡政宜在短短4年內經手的金流高達225億元，他則從中抽取約0.5％至1％的「水錢」，獲利近2億元。這些不法所得被他用來揮霍度日，購置高雄美術館特區市值上億元的豪華住宅，檢警搜索時，更在其豪宅內驚見85個愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）等名貴精品包，以及勞力士名表與大量現金，總計扣押資產價值高達1億7441萬元。

全案最大特點是蔡政宜試圖利用政治身分「漂白」。他在2022年高票當選嘉義縣海線議員後，擔心洗錢惡行曝光會影響參政之路，竟轉入幕後操盤，將水房的指揮權交由中國籍妻子唐女負責（目前已逃往越南遭通緝）。檢方痛批，蔡政宜為了顧及議員身分，推妻子代表指揮幹部，被捕後還一再推託、聲稱毫不知情，犯後態度難認良好。

回顧檢調緝捕過程，可以說是縝密的「剝洋蔥」式行動。今年5月，橋頭地檢署先在高雄鼓山區的高級住宅查獲20多歲的李姓男子與幹部蕭男，發現該處是洗錢據點。專案小組持續向上溯源，才驚覺幕後金主竟是赫赫有名的議員「雨刷」。

今年8月31日，當天正是蔡政宜52歲生日。他察覺檢警偵辦動作，企圖從桃園機場搭機出境逃往越南，沒想到檢警早已掌握其行蹤，當場在機場將他攔捕歸案,。這名曾主導2009年職棒假球案、重創台灣國球的靈魂人物，即便試圖透過選舉洗刷污名，終究難逃法網。

嘉義縣議員蔡政宜被控主導跨國洗錢集團。資料照片



