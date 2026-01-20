簽一國兩制宣言！陸配周滿芝替中共發展組織 無罪逆轉重判8年

社會中心／高雄報導

高雄高分院。（圖／翻攝畫面）

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，遭控受中國指使在台發展組織，並透過招待旅遊介入選舉。全案歷經波折，二審雖一度因證據不足判決無罪，但經最高法院發回更審，高雄高分院更一審認定周女長期利用社團掩護，滲透新住民及其二代，嚴重威脅國家安全，昨（20）日出現大逆轉，改重判周女8年有期徒刑。

檢調追查發現，周滿芝於2004年嫁來台灣取得身分後，便展開一系列有計畫的組織活動。她先於2015年籌組「中國愛國黨」，隔年成立「台灣新住民關懷總會」並擔任理事長。據悉，周女原為中國「陝西省愛國主義志願者協會」成員，2017年加入統戰工作委員會後，受對岸指示籌備分會，利用社團名義作為掩護，積極對在台陸配、新住民及其二代進行思想滲透，甚至簽署支持「一國兩制」等統戰宣言，意圖從內部侵蝕台灣的民主體制。

回顧案情，2023年底正值台灣選舉期間，周女遭控帶領60多名團員前往湖南等地旅遊，團員享有落地招待等優惠，唯一的交換條件便是回台後需支持特定候選人。當時橋頭地檢署察覺有異，依發展組織罪將其帶回調查並聲押。然而，案件進入二審時，高雄高分院合議庭認為檢方未能舉證周女有實際收受對岸資金或與統戰官員會面的確切證據，一度判決無罪。

針對此次更一審出現逆轉結果，高雄高分院庭長李淑惠指出，根據國安局提供的公文等新事證，足以證明周女確實依照受中國官方實質控制的團體指示行事。法官認為，周女的行為已對我國陸配及新住民二代構成實質滲透，威脅中華民國的存在，因此推翻原先的無罪判決，依違反《國家安全法》發展組織未遂等罪名，重判有期徒刑8年。

