簽「矽盛世宣言」意義曝光 賴清德：台美對等貿易協定很快有結果

賴清德說，台美對等貿易協定很快有結果。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）落幕，雙邊並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。對此，總統賴清德今（3）日表示，這可以讓未來全球智慧化時代來臨，能夠經由美國、台灣，以及友盟國家的共同合作，不僅讓台美經濟繁榮，也可對世界繁榮作出進一步貢獻。另外，他也透露，台美對等貿易協定（ART）目前已經進入最後階段，很快就會有結果。

廣告 廣告

賴清德今上午出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

賴清德致詞時表示，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。他說，雙方未來將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

對於簽署「矽盛世宣言」的戰略意涵，賴清德回應媒體表示，矽盛世是美國總統川普（Donald Trump）非常重要的國家經濟產業發展戰略，主要目的根據國務院負責推動矽盛世倡議的經濟次卿海柏格（Jacob Helberg）公開講，美國希望藉由矽盛世讓有能力的夥伴國家擴大彼此的聯盟關係，所以美國在這次EPPD對話，跟台灣簽署矽盛世宣言，對台灣、對美國來說都有重大的意義。

賴清德指出，海柏格跟台灣簽訂矽盛世宣言的時候有公開說明，美國希望能夠深化台美全面性的經濟夥伴關係，基於信任、科技互補、共同利益，以及對於繁榮未來的承諾，大家一起合作，能夠建構國際的經濟安全秩序。他說，這可讓未來全球智慧化時代來臨，能夠經由美國、台灣，以及友盟國家的共同合作，不僅讓台美經濟繁榮，也可對世界繁榮作出進一步貢獻。

賴清德表示，在本屆EPPD議程，有特別提到未來台美在人工智慧、數位基礎建設、關鍵礦物以及無人機等領域的供應鏈及投資都會持續深化，未來也會組成工作小組。他說，針對EPPD談論的這些範圍都會持續深化，創造台美雙方的共同利益，也承擔起未來世界經濟繁榮的承諾。

另外，賴清德也說明，台美對等貿易協定（ART）目前已經進入最後階段，深信很快就會有結果，結果一旦確定會盡速跟國人報告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德批國民黨：不審總預算只進行國共合作「對台灣是危險的」

經濟學人專訪 鄭麗文：根據憲法我們也是中國人