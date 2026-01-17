《一簾幽夢》保劍鋒翻車了！女星控「隱婚出軌」親密私照全曝光

保劍鋒被控隱婚劈腿。（圖／翻攝自黃慧頤、保劍鋒微博）





現年50歲的中國大陸男星保劍鋒，2007年演出瓊瑤劇《又見一簾幽夢》楚濂打開知名度；近日他被57歲女星黃慧頤控訴「隱婚出軌」、公開兩人過往親密合照，保劍鋒工作室雖發聲否認提告，但她昨（16）日直接發出結婚證，讓這起風波越演越烈。

黃慧頤公開過往合照證實所言屬實。（圖／翻攝自黃慧頤微博）

黃慧頤日前在微博發文，感嘆自己不段退讓，卻仍持續遭到惡意攻擊：「我的無數次退讓不是我軟弱，而是不想讓事情變得難看，只可惜你倆不想讓我就這樣平靜的度過餘生。」原來她之前在直播時，保劍鋒老婆何珈好在底下留言，才會掀起這段往事。

黃慧頤與保劍鋒婚後旅遊照、結婚證。（圖／翻攝自黃慧頤微博）

黃慧頤爆料，2001年時保劍鋒「婚前出軌」被她抓包後道歉認錯，特別飛到廣州找她、在餐廳內下跪求婚：「承諾要把我從廣州接到上海一起生活。」附上當時兩人合照，男方從後方甜蜜相擁她，露出得意笑容。同年8月28日登記結婚、沒有辦婚禮，僅與男方父母和青梅竹馬吃飯：「我為自己買了身上這條粉紅色裙子，摘取當天他買回來的玫瑰花一朵，別髮髻上而已。」

婚後兩人與朋友到泰國普吉島旅遊，黃慧頤曬出泳裝合照證明所言屬實，但保劍鋒又外遇，還將她的高檔香水轉送給小三，該小三疑似就是現任妻子何珈好；她感嘆早已接受這段感情失敗的結局，選擇沉默多年卻仍持續被誤解、被攻擊，到後來被逼著開口。



