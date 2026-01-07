籃協三度流會爆爭議 運動部研議懲處

本報調查，去（2025）年籃協會員大會3度流會，理事長謝典霖也多次缺席，造成協會運作停滯、決策困難，間接造成去年多次參賽疏失，如國際賽權失蹤、女籃歸化球員無法出賽瓊斯盃等烏龍。運動部政務次長黃啟煌已表態「不能接受」，並研議懲處措施。

籃協監督聯盟指出，籃協流會造成U-16國家隊集訓時，才發現無正式參賽資格、國家隊保險與後勤資源在輿論壓力下才補齊、女籃歸化球員資格出現重大誤判，以及外籍教練中途解約責任歸屬不清等問題。

籃協緊急聲明止血

中華籃協是台灣唯一的籃球運動主管機關，主要負責推廣籃球運動、人才培養、管理選手教練裁判等等一切籃球事務，也是台灣參加國際賽事的統一對外窗口。

籃協目前擁有928名會員，去年年底會員大會僅105人出席、連同委託85人，共190人出席、仍未達法定開會人數一半要求。這已非籃協第一次因人數不足流會，去年5月、11月也流會。

籃協因此緊急發聲明強調，理監事會議出席率高、討論充分，協會積極任事不應被誤解。會員是否出席大會，屬個人自由意志，流會並非協會所樂見。為解決制度困境，協會在運動部輔導下研議「個人會員分區代表制」，希望透過制度改革改善現況。

監督聯盟批籃協 轉移焦點

對於籃協聲明，籃協監督聯盟對此不買單批評，籃協刻意轉移焦點，聲明避重就輕，

外界關切焦點並非否定理事會的付出，而是制度是否健全、決策是否真正以球員與籃球發展為核心。他們認為籃協僅以「流會非本會所樂見」帶過，無法掩蓋結構性問題。

運動部次長黃啟煌昨在立法院備詢時也表示，本週會盡快發函給籃協，促請理事會正視問題。黃啟煌期望，先內部治理、由理事會處理，假如情況依舊未改善，不排除動用《國民體育法》第43條，懲處相關人員。