籃協委員會赫見閻家驊入列 球迷炸鍋了

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籃協委員會名單赫見曾涉賭的閻家驊，引發熱議。（本刊資料照）

籃協迎來新氣象，辜家第4代、國際中橡集團董事長辜公怡8日正式就任理事長，相關人事佈局跟著底定，像是秘書長由前秘書長李一中回鍋出任，將負責核心會務推動。只不過，曾涉棒球及籃球簽賭案遭判緩起訴的前中華男籃教練閻家驊，如今出任籃協男籃選訓委員會委員，以及教練委員會召集人，引發熱議。

籃協8日在台北凱撒大飯店召開第14屆第1次理事會議，前理事長謝典霖卸任，由辜公怡正式就任，交接儀式上，謝未現身僅送「眾望所歸」花籃致意；祕書長則由前祕書長李一中回鍋，李強調，下半年賽事密集，包括7月世界盃亞洲區資格賽開打，另有瓊斯盃、名古屋亞運等，協會將馬不停蹄，也會全力執行、實踐辜公怡的政策。

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籃協理事長辜公怡（右1）正式上任。（籃協提供）

籃協新人事大致底定，部分佈局卻掀起球壇及球迷議論，其中又以閻家驊出任籃協教練委員會召集人、男籃選訓委員會，備受質疑，PTT台籃板、Threads網友都炸鍋。

箇中關鍵在於，閻家驊曾在2015年8月至9月，透過友人取得簽賭網站帳密，以LINE訊息或電話告知友人，欲簽賭的瓊斯盃賽事及國內職棒賽事，下注金額約50萬元；此外，2016年10月至2017年2月，閻也透過組頭簽賭NBA。

儘管閻家驊當年坦承犯行，且態度良好、深有悔悟之心，最終獲緩起訴，支付國庫100萬元，另向符合公益目的機構或團體提供120小時義務勞務。但2023年2月，當時任職台啤英熊顧問的閻，因在北市萬華一帶賭天九牌被逮，T1聯盟因此發聲明，依聯盟規章規定，要求閻日後均不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。

如今閻家驊捲土重來，進入籃協擔任要職，已掀起球迷熱議，更讓新籃協蒙上陰影。

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