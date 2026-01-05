籃協會員大會屢次流會 立委要求運動部介入督導

民進黨立委陳培瑜今日(5日)在立法院司法法制委員會質詢時，針對中華民國籃球協會因理事長謝典林多次缺席會員大會而導致屢次流會，要求運動部依法督導。

陳培瑜在質詢時指出，籃協會員大會攸關年度工作計畫、收支預算、員工待遇及3月理監事改選，理事長謝典林卻以出國或其他理由請假，整年未實際主持會務，若會員大會持續停擺，恐影響協會正常運作。由於籃球協會長期接受運動部補助，運動部負有督導責任。

運動部次長黃啟煌回應表示，籃球協會屬民間團體，運動部會先要求協會啟動內部治理機制，由理事會負起責任；若仍未改善，不排除依法啟動國體法第43條相關處置。他表示，運動部將於本週發函協會，要求籃協理事會有所作為，即便理事長未出席，仍須依法召開會議，以確保會務運作不中斷。黃啟煌表示，將要求理事會在收文後10天內回應處理情形。

陳培瑜則提醒，若理事會仍無法有效處理，運動部應依國體法第43條所賦予的法定工具，包括停止補助或對相關人員進行懲處。她強調，籃球是國內僅次於棒球的高關注運動項目，無論協會、理事長或運動部，都不應放任治理失序。