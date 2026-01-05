籃協會員大會3度流會 體育部：將督促改善

籃球運動的發展在國內受到大量關注，運動部5日到立院備詢，立委關注籃球協會的會員大會因為理事長都未出席，導致3度流會，質疑籃協在4月如何改選？

運動部強調會督促籃協進行具體改善，儘速召開會員大會。

民進黨立委陳培瑜質詢指出，「為什麼要召開？很重要，相關年度工作計畫、收支預算、員工待遇表，這些都需要會員大會來決議。」

運動部次長黃啟煌回應，「要促請理事會要有所做為。沒有辦法召開這個會員大會，他們必須要透過理事會的決定，未來即便理事長不來，他都可以繼續召開。」

廣告 廣告

對於世界盃男子籃球賽的亞太區資格賽，中華隊和中國隊將在3月及7月交手，結果國際籃總將原本3月，在中華隊在台灣主場的賽事移到菲律賓舉行，立委批評是政治影響體育，要求運動部要去函國際籃總，7月也應該在第三地進行，2隊都應該在沒有主場優勢下競賽才公平。

國民黨立委王鴻薇表示，「7月6日他這個時間都定下來，這個場地移到中國來打球的話，那我們就絕對不能接受。」

黃啟煌回應，「也希望在中國大陸的比賽場地，也移到第三方的場地辦理，這樣才叫做互惠、互等、平等對待的方式。」

而成立3個多月的運動部，人才需求的考選上也面臨可能的變動，因為高普考的體育行政考試計畫將「運動社會學」與「體育行政與管理」合併考試，引發體育界討論。學者甚至發文批評，認為運動社會學的專業地位不容模糊。對此運動部和考選部承諾，會在3個月內進行相關評估，以因應可能的考科變化帶來的影響。

更多公視新聞網報導

政院通過運動部法源草案 估預算逾200億拚明年8月掛牌

