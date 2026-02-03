「籃協淪紈褲子弟遊戲場」 王婉諭嗆謝典霖醉醺醺：籃球界最大毒瘤

彰化縣議長謝典霖的居家陳設曝光。讀者提供



彰化縣議長謝典霖近日開箱家族700坪、宛如百貨商場的現代豪宅，營業等級的恆溫巨型酒櫃、籃球場等規模令人砸舌，而他「自謙」道說這只是一般台北家庭而已，引發爭議。時代力量黨主席王婉諭就不滿，列舉謝典霖在當地的種種事蹟，以及籃球協會理事長任期間的荒謬行徑，感嘆「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了」。

王婉諭2日晚間在臉書發文指出，彰化謝家是台灣第一個三代立委政治家族，長年掌控地方政治、經濟與組織，將公共資源層層轉化家族利益，對國家的傷害遠比眾人看見得更嚴重，所謂700坪豪宅只是冰山一角。

王婉諭拿謝典霖來說，豪宅開箱影片中，赫見彰化璞園柏力力球隊的外籍球員亞歷山大在籃球場練球，而這支球隊是謝典霖促投入資源才促成的，彰顯他是中華籃球協會理事長的身分，重要的是，他有身分有資源卻一手搞爛台灣籃球。

她提到，籃協在2018年改選時，謝典霖動用大量人頭加入會員，掌握多數會員選出對自己有利的理監事團隊，而在他任內，SBL爆發史上最大的假球案，十餘名球員遭到起訴；籃協主責的國家隊更是屢屢出包，連球員出賽的基本保險、權益都搞不定，被國手劉錚公開批評集訓狀況「像臨時湊隊」，後來即便兩大職業聯盟試圖改變現狀，但籃協卻沒能力協調，拖沓許多優秀球員發展。

王婉諭舉例2023年台灣U16男籃隊在賽前臨時被取消資格，無法參賽，謝典霖身為籃協理事長理當為了選手發聲、爭取權益，卻在臉書嗆聲東亞籃協主席姚明「出來單挑一下呀」，而且他明顯在意啦啦隊多過球隊，因為他從不出席賽前記者會，但啦啦隊綵排和餐會卻從不缺席，「每次現身的都喝得醉醺醺的他，還會和啦啦隊成員上 podcast 節目，大談自己去牛郎店、去中國酒店的經驗。」

2024年瓊斯盃期間，男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題，結果籃協對此卻不屑一顧，寧願把經費拿去和「彰化縣議會」舉辦啦啦隊徵選，還由謝典林親自出席擔任評審，王婉諭重批，籃協在謝典霖手中淪為一個紈絝子弟的遊戲場。

此外，王婉諭批評，籃協會議為了配合謝典霖選在彰化舉行，許多會員花錢搭車到現場，結果他卻因為前一天喝醉酒沒現身。不僅如此，長期神癮不作為，籃協更在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺，不甩運動部發函敦促，「籃球界最大的毒瘤這個稱號，大概沒人可以跟謝典霖搶。」

王婉諭認為，謝典霖拿籃協娛樂、洗白自己形象，他囂張胡搞背後是因為背後是謝家，謝家掌握掌握地方農會，利用信用部資金、綿密組織結成穩固的綁樁機制，再加上彰化員林以南的有線電視系統業者就掌握在謝典霖爸爸謝欣隆手中，也就是說彰化人的生活都是謝家囊中物

謝典霖媽媽鄭汝芬在短短幾年立委任期間，身價迅速突破十億，握有數十筆土地，且台北市、彰化縣有數十棟房產。而謝衣鳳立委期間，被戲稱「溪州小白宮」、「衣鳳百貨」是連四棟豪宅組成，足足有8個門牌號碼，由謝家旗下的「隆霖營造」，以與台糖「合建」的名義購入。

王婉諭提到，「但如果調閱台糖董事會歷次議事錄，以及溪州糖廠所屬土地的標售紀錄，卻都找不到這四筆精華地段土地經董事會同意、公開標售的紀錄，這些屬於國家、屬於人民的財產，就在這些家族的特權之下，默默的被收進口袋。」

王婉諭認為，台灣不能再放任，讓少數家族，長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，卻要所有人民為此付出代價，不論是彰化謝家、台中顏家、雲林張家這些政治家族，掌控農田水利會、各種體育組織的結果，就是讓公庫通家庫，讓基層的社會資產，成為他們劃地為王的基礎，「台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了。」

