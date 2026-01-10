籃振平傳承西拉雅十字繡

教西拉雅族語的籃振平也是十字繡老師，隨身揹著自己的十字繡作品包。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕台南報導

西拉雅十字繡種子教師籃振平，近年致力推動居民學習十字繡，並透過台南市大內頭社社區發展協會與頭社西拉雅文化發展協會舉辦課程，並在各式活動中展示作品。歡喜背著自己十字繡作品的籃振平表示，希望成立西拉雅十字繡工藝坊，發展十字繡成為社區產業。

西拉雅是台灣原住民平埔族群人口最多的一族，精湛的十字繡技術與強烈用色，令人驚豔，但因缺乏相關技術與紋飾配色的紀錄，再加上繡品保存不易、容易失傳，至今十字繡相關的研究資料實在不多。

十字繡是西拉雅族傳統服飾一大特色，為留住十字繡技藝，去年社區特別透過小旗艦計畫，接受專業師資教授西拉雅十字繡課程，從基礎的西拉雅族圖騰開始學起，包括花、鳥、狗等，並結合「台南４００」，設計製作衣服、袋子、鑰匙環及小飾品等，終於完成繡有「NAWNAMU西拉雅」的巨幅作品。

擔任課程老師的籃振平也是族語的老師，透過歌曲傳唱，讓居民認識自己的族語，並能讓族語傳唱下去。

西拉雅族有著美麗的十字繡和動聽的族語，籃振平希望能協助留住屬於西拉雅族的傳統文化，因而族語之外，他也推動十字繡。

籃振平說，十字繡的手工製作，相當費時費工，現階段的推廣暫以展示為主，鼓勵居民能以西拉雅族傳統圖騰元素為基礎，融入創意，進行工藝創作，成為兼具傳統與時尚的作品，另一方面，也希望培訓更多種子老師，讓更多族人一起加入推動十字繡傳承的行列。