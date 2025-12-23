籃排球同步開打 Wing Stars兩地應援伴粉絲歡度聖誕週末

上週末籃球台鋼獵鷹於台南成功大學迎來主場開幕戰，同時，排球台鋼天鷹也首度移師高雄鳳山體育館舉行主場賽事，桂田文創啦啦隊Wing Stars兵分兩路，連續兩天、橫跨兩地，穿梭籃球與排球賽場，與球迷一同度過「全糖」週末。(見圖)

桂田文創今(廿三)日說明，連續兩天分別在不同場地應援，成員JC表示，由於籃球獵鷹的應援已有先前累積的經驗，因此即使需要在兩天內切換不同舞步，也未感到特別困難，而今年正逢排球元年，賽事關注度高，排球節奏相較籃球更為快速，讓她特別享受球尚未落地前所帶來的刺激氛圍。

適逢聖誕節前夕，球團特別規劃相關活動，讓女孩們在賽前與粉絲近距離互動，提前共度佳節，並換上聖誕限定造型服裝，帶來精彩的舞蹈演出。成員ET笑說，除了球團特地準備糖果讓我們送給粉絲，我自己也收到很多糖果，很開心能和球迷一起度過充滿聖誕氛圍的週末。

近期女孩們除了準備天鷹、獵鷹的賽事應援外，也同步展開兩週年粉絲見面會的排練；面對緊湊的行程，女孩們紛紛表示需要記住的內容相當多，非常考驗「腦容量」。即使在短時間內投入高強度排練，女孩們仍全力以赴，只為在舞台上呈現最好的表現，讓觀眾看見持續蛻變的Wing Stars。

