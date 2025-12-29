籃板抓到飽 暴龍巴恩斯「25籃板」超級大三元率隊延長賽擊潰勇士

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

多倫多暴龍今（29）日於主場歷經延長賽激戰，以141：127力退金州勇士，成功捍衛主場。暴龍一哥史考特・巴恩斯（Scottie Barnes）此役打出23分、25籃板、10助攻的超級大三元，成為球隊延長賽拉開比分的關鍵推手。

史考特・巴恩斯（Scottie Barnes）打出23分、25籃板、10助攻的超級大三元，成為球隊延長賽拉開比分的關鍵推手。（圖／美聯社）

巴恩斯不僅在延長賽率先以灌籃破網點燃主場氣氛，全場更抓下多達25顆籃板，其中包含9個進攻籃板，強勢宰制禁區。他的25籃板也追平暴龍隊史單場籃板紀錄，並成為金塊球星約基奇（Nikola Jokic）之外，現役唯一完成「20分、25籃板、10助攻」大三元的球員，同時也是近40年來第2人達成此壯舉。

暴龍此役團隊火力多點開花，奎克利（Immanuel Quickley）攻下27分，英格拉姆（Brandon Ingram）也有26分進帳，三巨頭合力撐起暴龍進攻端。正規時間最後關頭，暴龍靠著關鍵補籃追平比數，將戰線延長，並在延長賽中完全掌控節奏，最終帶走勝利。

勇士方面，當家球星柯瑞（Stephen Curry）砍下全場最高的39分，但在延長賽卻未能再添分數，成為勝負分水嶺。勇士此役最大致命傷在於失誤過多，全場出現多達21次失誤，讓暴龍藉此轉換得到35分，創下勇士本季最糟紀錄，登錄上場的10名球員中，更有9人出現失誤。

此外，勇士在籃板爭奪上也全面落居下風，無法限制巴恩斯的禁區破壞力。卓雷蒙・格林（Draymond Green）貢獻21分、4籃板、7助攻，吉米・巴特勒（Jimmy Butler）則有19分、6籃板、5助攻，仍難挽敗局。

值得一提的是，包含季後賽在內，NBA歷史上僅有9名球員完成「23分、25籃板、10助攻」以上的大三元表現，其中傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）一人就包辦18次，幾乎超過其他球員總和。如今巴恩斯躋身這份名單，也為自己的生涯寫下充滿代表性的一頁。

