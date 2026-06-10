籃球員改名改年齡入選國青 中國籃協判禁賽3年

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中國籃球協會(Chinese Basketball Association, CBA)宣佈，一名中國籃球青少年國際球員因謊報年齡並使用2個名字參賽，今天(10日)被禁賽3年。

中國媒體今年4月報導，爆料國家青年隊球員李沂澤的照片，與另一名球員張涵泊的照片極為相似，引發了中國籃協的調查。

中國籃協今天在網路上發佈的聲明中表示：「經相關機關調查、認定，運動員張涵泊(出生日期為2006年3月19日)和李沂澤(出生日期為2008年3月27日)為同一人。」

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中國媒體報導，李沂澤登記了較晚的出生日期，以便參加2024年的全國賽事。

但報導也指出，一名與李沂澤外貌極為相似的球員，以張涵泊的姓名登記了比李沂澤年長兩歲的的年齡，在2022年參加了U-17聯賽。

李沂澤和另外4人被判於2029年6月9日前，禁止參加所有中國籃協的活動，李沂澤並被命令更正其登記的年齡和其他資料。

中國湖北省3支青年球隊也被禁止參加當地比賽3年。(編輯：宋皖媛)