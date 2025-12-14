籃球女神出國脫了！首次赴泰「炸出蜜桃臀」 驚人曲線粉絲看呆

（記者洪承恩／綜合報導）因參加《全明星運動會2》打開知名度的洗菜（王宇君），憑藉甜美外型與出色球技獲封「籃球女神」。她近日首度前往泰國旅遊，13日在社群平台曬出一系列比基尼度假照，火辣畫面曝光後迅速引發關注，短時間內吸引大批粉絲湧入按讚朝聖。

從照片中可見，洗菜身穿咖啡色系兩件式比基尼，外搭同色網狀罩衫與高腰網狀短裙，設計層次感十足，在若隱若現之間勾勒出纖細腰線與修長比例。她將長髮自然披肩，耳際別上一朵雞蛋花，整體造型充滿南洋度假的輕鬆氛圍。

圖／洗菜近日曬出到泰國旅遊的照片，火辣比基尼讓粉絲看呆。（翻攝洗菜IG）

拍攝場景多在泳池周邊，洗菜時而躺在戶外躺椅上享受日光，時而坐在池畔或泡在水中，神情自在放鬆。其中一組背對鏡頭的畫面，她站在泳池邊望向白色建築，背部線條與長腿一覽無遺，轉身瞬間更大方展現蜜桃臀曲線，性感指數破表。

洗菜也在貼文中俏皮寫下「第一次來泰國」，透露對這趟旅程的期待與興奮。除了性感畫面，她也不忘展現反差魅力，最後一張刻意放上閉眼搞怪照，自然不做作的模樣讓粉絲直呼更圈粉。

照片曝光後，短短數小時便累積破萬甚至超過兩萬人按讚，留言區湧入大批網友狂讚「泰辣」、「太漂亮了」、「這身材太犯規」、「又甜又辣」，洗菜的度假辣照也再度成功掀起話題。

