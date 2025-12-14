「籃球女神」泰國脫了！網狀比基尼透膚 轉身「水蜜桃辣臀」全外洩

記者林汝珊／台北報導

「籃球女神」洗菜赴泰國旅遊，展現好身材。（圖／翻攝自IG）

「籃球女神」洗菜（王宇君）外型亮眼又熱愛運動，之前在第二季《全明星運動會》有著亮眼表現，讓知名度大幅提升。近日她前往泰國旅遊，曬出多張泳池比基尼照，幽默表示：「讓你們等泰久了喔」，吸引超過2萬粉絲按讚。

洗菜轉身秀水蜜桃臀。（圖／翻攝自IG）

洗菜一連分享8張比基尼辣照，棕色比基尼，下身網狀裙裝，若隱若現的小丁泳褲，除了襯托出白皙皮膚外，一個轉身，水蜜桃臀乍現，展現水蛇腰、修長美腿與火辣好身材。

洗菜更在最後一張隱藏「驚喜」，曬出她疑似打噴嚏的瞬間，生動畫面，讓她肚子肉微微溢出，大反差成功逗樂粉絲。引來大家留言：「最愛最後一張」、「泰辣了8」、「泰辣ㄌ菜」。

廣告 廣告

洗菜最後一張不忘搞笑。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑

Tiffany認愛卞耀漢「以結婚為前提交往」零負評背景被挖 網：放心了

GD唱腔挨轟不忍了！演唱會回擊「唱19年才被罵」：不喜歡就算了

專訪／27歲沒紅就賣魚丸！金馬男星挑戰變裝皇后「穿高跟鞋險摔」

