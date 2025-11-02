籃球教練偷吃學生媽姦情曝光 向綠帽夫哭窮卻被買昂貴鑽戒求婚女友
新北一名3寶媽小美（皆化名）因為頻繁接送兒子上下課，與兒子的高中體育老師兼籃球教練阿浩擦出愛火。這段禁忌之戀迅速升溫，兩人甚至在車上和溫泉旅館等地「激烈交鋒」共三次。姦情曝光後，孩子的爸怒不可遏。讓他更火大的是，阿浩一方面向他喊窮求饒，苦苦哀求原諒，轉頭卻高調地用卡地亞鑽戒成功套牢正牌女友，還時常出國、出入奢華餐廳、追星聽演唱會，生活十分精采，人夫氣不過提告小王，最終，新北地院法官認定阿浩確實侵犯了配偶權，判賠40萬元。
孩子的爸控訴，他與妻子婚後育有三名子女。2023年間，小美在接送小孩時，結識了這名年輕的體育老師。同年6月，兩人迅速進展成不倫關係，兩人便發展成婚外情。兩人不僅「翻雲覆雨」至少兩次，還深入討論了藥物避孕、特殊性癖好等私密細節。他們也曾為彼此皆有伴侶而舉棋不定，商討這段地下情該何去何從。直到同年11月，人夫偶然間在小美的隨身碟中，發現了她偷存的LINE對話截圖，這才驚覺自己的枕邊人竟與兒子的老師亂搞。
人夫將這些LINE對話紀錄作為呈堂證供，內容極其煽情露骨。阿浩傳挑逗訊息撩人妻：「我想看現場版的撒嬌」「我會像那天直接把妳抱起來」「雖然我們第一次約會就發生」「就我也可以把妳坳來坳去的啊」「妳是真的很好吃 看我的反應也看得出來吧 我的反應真的很強烈」，而小美也暈船回應：「嗯！後來碰面你都一副想馬上吃掉我的感覺。」
另一段對話更耐人尋味，阿浩表示：「我喜歡很熱 狀態會比較好」「我第一次在這麼擠的地方…但是蠻好的」「超輕感覺一隻手就可以了」「不用怕你就是跳上來就對了」，小美則回覆：「那也要有機會啊 我們都在車裡……」人夫強調，這些對話字裡行間都證明兩人已經遠遠超越了一般朋友的界線，火辣描繪車震細節。因此，他堅決提告小王，求償80萬元。
