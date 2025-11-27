籃球架瞬間倒塌！印度16歲國手遭重壓慘死 驚悚畫面流出
（記者許皓庭／綜合報導）印度哈里亞納邦近日接連傳出青少年籃球員遭倒塌籃球架砸中的意外。當地羅赫塔克（Rohtak）一處運動場25日發生死亡事故，一名16歲的國家隊籃球選手在練球時遭未固定牢固的籃球架倒塌壓中，送醫後仍不治身亡。這起事件全被監視器記錄，引發社會對場地設備安全的高度關注。
根據印度媒體報導，罹難少年哈迪克（Hardik Rathi）當時在 Lakhan Majra court 進行例行訓練，畫面中可見他獨自在籃框附近暖身，從三分線外助跑後起跳觸框，下一秒籃球架便連同固定座一併傾倒，重重砸向他。球友趕到時，他已被壓在器材下方，儘管立即協助脫困，仍因傷勢過重宣告不治。
事後調查顯示，倒塌的籃球架疑似未確實固定。當局目前已封鎖現場，並要求體育設施管理單位檢視設備是否存在年久失修或固定不當等問題。
更令人震驚的是，這並非孤立事件。就在兩天前，哈里亞納邦另一地區巴哈杜爾加爾（Bahadurgarh）也傳出同類事故。15歲的籃球員阿曼（Aman）在練習投籃時，同樣遭突然倒塌的籃球架砸中，送醫搶救後仍告不治。短短48小時內連續兩名青少年選手遇難，引來外界質疑體育場安全疏失恐存在系統性問題。
警方與地方政府已展開全面調查，包含設備檢修紀錄、管理人員是否按規定維護設施，以及事故當時是否有人為疏忽等。相關單位也承諾，將重新盤點所有球場設備，避免類似悲劇再度發生。
目前兩起案件仍在調查階段，官方尚未公布最終肇因，但已強調將徹查責任並強化體育場館安全措施。
Haryana: A 16-year-old national-level basketball player died in an accident in Rohtak after the basketball pole fell on his chest during practice. Hardik Rathi was practising in the court in Lakhan Majra yesterday when the pole, apparently not planted firmly, fell forward and… pic.twitter.com/dXNBsi896K
— Jist (@jist_news) November 26, 2025
