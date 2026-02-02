籃球跨齡訓練營登場 SBL聯賽球員下場指導

基隆市籃球隊在國立基隆商工體育館舉辦「2026基隆黑鳶寒假籃球訓練營」，由SBL聯賽職業球員親自上陣指導，這次訓練營活動免費開放全市國、高中、小學生報名，一開放報名便迅速額滿，總共吸引120位國小至高中學生熱情參與，展現基隆學生對籃球運動的熱情。

教育處體健科吳科長指出，市府歷年來重視基層籃球發展，持續積極培育運動人才，設施改善更相當投入資源，今(115)年1月，基隆籃球重點學校的銘傳國中全新職籃級規格籃球場啟用，便是最好案例之一；硬體設施設備外，藉由基隆市籃球隊辦理首次全市跨齡性質訓練營，上午為國小場次，下午為國高中場次，培養初學者籃球基本功與興趣，以及進階者強化技戰術訓練等，由聯賽級球員親自指導，讓孩子們在安全、專業環境中穩定運動發展，為基隆籃球發展注入更豐富多元的刺激。

到目前為止，基隆市籃球隊已完成14場入校交流活動，未來，球隊仍會持續深耕校園，規劃每月入校指導活動，讓職業球員走入校園與學生交流，期待為基隆培育更多優秀籃球人才。