總預算卡關「752億國防預算」動彈不得 國防部曝共軍最忌憚2大武器建置受影響

115年度（2026年度）中央政府總預算至今仍在立法院程序委員會卡關，國防部副部長徐斯儉今（8）日表示，若總預算未審查，752億國防預算受影響，其中包含共軍最忌憚的海馬士遠程精準火力打擊系統、岸置反艦魚叉飛彈等建構都將受到影響。



行政院今日召開記者會，由各部會說明受總預算未審查所造成之影響。徐斯儉表示，115年度國防部主管預算編列5614億元，如果未在本會期通過，受影響預算為752億元，及預備金28億元，共780億元，這將近會有21%、5分之1預算無法按原定期程執行，難以如期辦理裝備籌獲、修護、彈藥足額補充、部隊教育訓練等。



徐斯儉說，以4個主要方面說明受到影響層面，第1，妨礙國防部對於嚇阻戰力的建構，包含共軍最忌憚的海馬士遠程精準火力打擊系統、岸置反艦魚叉飛彈，以及幻象2000等7種機型的零附件戰備存量需求，共200億。第2，影響不對稱戰力建構，包括標槍與刺針飛彈，以及戰術數據鏈路暨聯戰指管系統等，共415億。



徐斯儉表示，第3，戰鬥人員保護部分，包含戰鬥個裝、F-16型機後續訓練、14天動員擴編經費等，共88億元；第4是官兵照顧，包含生育補助每胎提升至10萬元、調增基層部隊業務費每營1萬1700元及每連1萬5000元、官兵營舍修繕，共43億元。



徐斯儉表示，這都是對戰力提升及戰力保護，希望立法院各黨委員能夠儘快審查預算，支持大家一起強化戰力、照護官兵、守護國安、壯大台灣。



