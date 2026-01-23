新潮流恐為這事「改投謝龍介」？郭正亮曝賴系人馬盤算：他們更怕陳亭妃

作為總統賴清德的本命區，台南市2026大選將上演立委陳亭妃、謝龍介的第6度「妃龍對決」；陳亭妃雖於日前拜會挺憲派的台南市議員，卻因拒絕切割台南市前議長、現任議員郭信良而破局，綠營整合進度受到關注；前立委郭正亮指出，謝龍介的「運作神功」將會是對決陳亭妃的關鍵。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中表示，第三方勢力的攪局將會是台南選戰關鍵，屆時就很考驗謝龍介「運作神功」的能力；郭正亮補充，因為謝龍介早早表態只做一屆、也就是只當4年，對新潮流的人來說，可能就會覺得「讓謝龍介當選只要等4年」。

「林俊憲現在61歲，等8年都69歲了」，郭正亮指出，對比謝龍介只做4年，如果陳亭妃當選，林俊憲勢必要等上8年才有機會，所以就要觀察新潮流派系在這一局的態度。

郭正亮坦言，除了任期之外還有信任的問題，因為牽扯到地方上的利益；郭正亮解釋，對新潮流的人來說，謝龍介當選「不一定會掀到我（新潮流）的鍋」，但陳亭妃長期以來掌握民進黨太多秘密，所以在郭正亮看來，陳亭妃對賴系人馬的威脅遠大於謝龍介，畢竟「從來沒有看過前後任的市長感情很好的」。

