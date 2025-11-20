籃球》再戰日本 陳盈駿：台灣實力進步了

7年前FIBA籃球世界盃亞洲區資格賽，中華男籃隊曾在台北和平籃球館慘敗日本隊40分，這7年台灣職籃環境蓬勃，這次卡達世界盃資格賽也集結一時之選，隊長陳盈駿期待團隊用挑戰者心情，和東洋武士打出不同於7年前的比賽內容。

中華隊資格賽首輪與日本、韓國、大陸同組，分組前3名晉級第2輪賽事，賽制為主、客場制，中華隊11月28日先前往日本神戶進行客場賽事，12月1日再回新莊體育館迎戰日本隊。

回憶7年前的「和平慘案」，當年唯一現在還在國家隊的陳盈駿仍有印象，他認為台灣籃球環境有明顯進步，職籃發展和球員個人整體實力都比7年前好，之前在亞洲盃重返8強也帶來不少信心，這次就用挑戰者心態面對，「日本隊有很多值得我們效法的優點，也想好好與他們較量一番，透過認真、更高強度的訓練，場上針對情況臨機應變對抗。」

這次中華隊其中一位新面孔是今年正式獲FIBA認定本土球員身分、首度進入國家隊的後衛林書緯，他笑說自己是國家隊菜鳥，33歲年紀也是隊上最年長球員，確實有點尷尬，參與國家隊可以說是他的一個夢想、目標，「如果從我開始第一年打SBL，你們跟我說：『有機會可以打中華隊，你會想要嗎？』我一定會說想要。第一次穿國家隊球衣肯定有壓力，也有榮譽使命感，代表國家是很幸福又有壓力的事。」