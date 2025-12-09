國安基金也救不了？阮慕驊回顧3年前台股慘況：未來多頭行情只能押它

在AI需求強勢帶動下，包括記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也屢創歷史新高。對此，財經專家阮慕驊指出，未來台股能否持續上漲仍取決於AI產業的表現。

阮慕驊在廣播節目《財經一路發》回顧，2022年台股跌得非常慘，年初指數約1萬8，10月一度跌至1萬2629點，整個波段最大跌幅達6千點。當年7月國安基金宣布進場時，股市只短暫上漲約一個月，隨後又持續下跌，最終再跌近3千點，也就是說聽到國安基金進場，跳進去了，結果後面還有3千點的跌點在等著。

阮慕驊直言，當然看到現在是很好的報酬率，只是說當下會非常懷疑人生，國安基金不是萬靈丹嗎？怎麼國安基金宣布進場後還大跌3千點？

阮慕驊提到，當年在國安基金宣布進場前，股市已從1月跌到7月，國安基金進場後，的確有把股市拉上去千點左右，後面繼續大跌3千點，直到1萬2629點。可是今年11月3日台股最高點是2萬8554點，這個波段漲幅1.26倍，所以台股之所以會有這麼大的漲幅，跟Open AI、GPT絕對有關係。只有台股這樣漲嗎？當然不是，如果美股不漲，台股很難漲；美股如果是熊市、空頭市場，台股要脫離美股的走勢，出現逆勢情況太難了。

阮慕驊強調，扭轉台股空頭的最主要力量，不是國安基金，而是美股，台股是順著美股的勢在走。觀察美股那斯達克指數從1萬088點一路拉到今年最高點2萬4019點，足足漲了1.38倍，就是因為AI。

阮慕驊總結說，所以為什麼台股的多頭行情只能押AI，因為從過去3年的情況就是這樣，當然未來要繼續漲還是AI，如果AI熄火了、沒力了，那美股跟台股會有多頭嗎？當然打一個很大的問號。

