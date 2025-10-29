籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北
P. LEAGUE+台鋼獵鷹29日新賽季首場賽事客場遠征桃園璞園領航猿，正式「開箱」NBA等級外援半獸人，不過半獸人受到領航猿防守針對，打起來比較不自在，領航猿則是團隊進攻流暢，第3節就把領先擴大到20分以上，最終領航猿101比89進帳開季2連勝。
獵鷹在季前宣布過去在NBA以勁爆體能獲得「半獸人」稱號的法瑞德加盟，且正式登錄中文名就是半獸人，儘管昨晚作客桃園，仍有不少球迷穿著半獸人效力過的NBA球隊球衣進場，不過他似乎還在適應新聯盟新球隊的風格，場上主要在籃下搶到放進，並未能有太多搶眼的發揮，全場留下12分、12籃板。
領航猿登錄出賽的13人全員都有得分進帳，其中4人得分雙位數，阿提諾19分、22籃板展現強烈存在感，米爾納17分加7籃板，「夜王」盧峻翔14分、李家慷12分。獵鷹翟蒙也繳出「雙十」數據，攻下14分、15籃板，本土後衛好手谷毛唯嘉投進3記三分球、贊助13分。
領航猿昨日賽前宣布有豐富商管背景的黃紹恩擔任副領隊，球團希望他的加入能在傳承璞園文化的同時，注入新的視角與能量，帶領團隊更貼近球員與球迷的需求。
