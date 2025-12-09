籃籃回應樂天續約進度 曝心目中「綜藝一哥」高EQ回應

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃今（9日）盛大錄製最新第1000集特別企劃。主持群在接受媒體採訪時，暢談節目邁向里程碑的喜悅。同時，籃籃也針對明年與樂天續約問題做出回應。

▲ 《天才衝衝衝》今（9日）盛大錄製最新第1000集特別企劃。(圖／華視)

對於節目即將錄製滿1000集，主持人曾國城難掩興奮，直言非常幸運能主持這檔跨世代長青節目。他除了感謝觀眾，更感謝藝人來賓的賣力演出，感動表示：「以華視週播節目來說，《天才衝衝衝》是第一個錄到1000集的作品！」

廣告 廣告

搭檔徐乃麟則笑說，沒想到竟已過了20年，他透露常跟身邊朋友分享：「這是我多年來最快樂、最喜歡的節目！」表示每當看到播出仍覺得意猶未盡。他也打趣表示主持群從最初四人擴編到如今六人，「再加下去就不用邀來賓了！」

▲ 《天才》破千集！曾國城暖謝觀眾力挺，徐乃麟大讚「最快樂的節目」。(圖／華視)

身為主持群之一的張文綺，被問到女主持人常換，為何她能始終如一？曾國城以「平庸又有特色」妙回，徐乃麟則神補刀大讚：「笨得很自然，是實實在在的笨！」逗趣形容全場笑翻。

同時，主持群也向製作人曾永全多年來的用心深表感謝。被問到未來是否有驚喜企劃安排時，徐乃麟興奮提議：「不然我們包一艘遊艇，讓觀眾和我們一起上船玩遊戲！」一旁的籃籃立刻開玩笑問：「那輸的人要不要被丟下船？」

談到來賓人選，徐乃麟首先幽默點名席琳狄翁，若邀請不到就請潘若迪老師先「擋」一下；徐凱希則提議可邀請王世堅等政治人物，也盼身為忠實觀眾的楊丞琳能有機會上節目。

近期胡瓜也入主華視，週末黃金檔新綜藝即將播出，徐乃麟與曾國城被問到「華視一哥」地位是否受到威脅？徐乃麟大笑回應：「我從來沒有要當一哥！」隨即轉向身旁的曾國城，「你才是吧？」兩人互動展現絕佳默契。

▲ 舒子晨(左起)、Albee、陳為民、潘若迪、巫苡萱、籃籃、曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希、馬力歐、林逸欣、張棋惠、陳隨意。(圖／華視)

籃籃同時與胡瓜、徐乃麟、曾國城三位綜藝大哥合作過，問到誰是她心目中的綜藝一哥？籃籃給出高EQ的「公關」回應：「三個人各有特色，在心目中都是第一名。」

此外，新的一年即將到來，籃籃也針對與樂天桃猿的續約問題做出回應。她表示目前還在商談中，因為樂天合約是一年一簽，未來的動向仍尚未確定。

更多eNews報導

日圓甜甜價再現！今早出現「0.2019」 10萬台幣換出近50萬日圓

賀瓏「公開天殘遺書」掀議！友人怒揭真相 凱莉不捨5字力挺被讚爆