籃籃回應胡瓜「碰胸」風波 撇小禎爆料戀愛ing
胡瓜主持《綜藝大集合》日前前往雲林錄影，卻在玩坐氣球遊戲中，出現胡瓜「疑似碰觸籃籃胸部」的畫面。今（19日）小禎出席活動時幫爸爸胡瓜緩頰，表示胡瓜與籃籃特別熟悉，甚至與籃籃的男友也交情不錯，強調這次狀況是「一瞬間、真的不是故意的」，意外爆料籃籃戀愛ing。對此，籃籃也透過經紀公司回應。
關於錄影時瓜哥在遊戲中不小心的肢體碰觸，籃籃透過經紀公司表示：「那是遊戲中的意外接觸～錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎提到男友一事，籃籃也表示：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」
而製作單位在18日緊急發聲致歉，強調節目核心一直以「歡樂、健康」為主，對於現場出現不當肢體接觸深表抱歉，並承諾將重新檢視遊戲設計與流程，避免相同情形再度發生。
