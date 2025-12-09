籃籃封口避談胡瓜爭議 明年續約樂天進度曝光

籃籃（左）透露仍和樂天洽談合約中。（圖／侯世駿攝）

華視長青綜藝《天才衝衝衝》今（9日）舉辦第1000集記者會，主持群徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱與籃籃全數到齊。適逢胡瓜入主華視主持周末黃金檔新綜藝即將上檔播出，兩位大哥被問到「華視一哥」地位是否受到威脅？徐乃麟大笑回應：「我從來沒有要當一哥！」

華視長青綜藝《天才衝衝衝》舉辦第1000集記者會。（圖／侯世駿攝）

徐乃麟強調自己向來是「能主持就開心」，並表示：「現在有節目做就不得了了，能繼續服務觀眾就很高興。延長時段也沒有加我們薪水，讓大家知道我們是很會做人的。」曾國城更補充：「國難當頭，一切從簡，我們當然湧泉以報。」也說華視今年有發紅包給予節目肯定，與徐乃麟一搭一唱，逗得現場笑聲不斷。

廣告 廣告

與胡瓜、徐乃麟、曾國城均合作過的籃籃，被問到三位大哥在她心中的評價時，慎重表示：「我說的是發自內心的實話，三位大哥都有各自的特色，在我心中他們都是第一名。」此外，外界關心籃籃是否會與樂天續約，她透露仍在討論中：「還在洽談，上星期有去談，因為我們是一年一簽。」對於未來動向不排除任何可能。

此外，先前胡瓜跟籃籃在《綜藝大集合》因玩「投懷送抱」坐氣球的經典遊戲出事，對此製作單位表示會把相關畫面剪掉，而今籃籃受訪時被問此事，她則隻字未提。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相