籃籃崩潰「感情路卡關」！阿翔安慰：還有第二次機會選擇

籃籃（右）自虧「感情卡關」被阿翔（左）安慰。民視提供

節目《綜藝新時代》本週來到台南白河錄影，主持人阿翔、籃籃與楊繡惠帶領藝人顏曉筠，探訪當地歷史悠久的宗教與自然奇景。眾人前往建於清朝康熙年間、被列為三級古蹟的「火山碧雲寺」前開場，白河最具代表性的景觀便是「水火同源」，寺內竟藏有「傳承百年的活火山」。籃籃帶領大家前往香爐區，介紹這裡的火焰因地底天然瓦斯不斷冒出，得以「永不熄滅」，這座香火不滅的瓦斯火爐更被形容為「全台唯一」，吸引香客前來朝聖祈福。

一行人來到台南白河。民視提供

藝人挑戰白河碧雲公園高空活動 顏曉筠空中跳國標驚艷全場

節目接著轉戰碧雲公園，現場準備一連串刺激的戶外挑戰。助教肉肉率先示範高空垂降，引起眾人驚呼：「看起來好像不太可怕，還很好玩！」身為國標舞好手的顏曉筠被阿翔起鬨挑戰「空中跳國標」，籃籃也笑說要幫她蒐集「陸、海、空三種跳法」。在笑聲中，顏曉筠半推半就上陣，音樂響起時，她竟在半空中優雅起舞，動作穩健又跟拍精準，令全場驚呼：「太強了！」

籃籃挑戰滑索卡關 阿翔神吐槽「感情路退步了！」笑翻全場

接著輪到籃籃挑戰滑索體驗，阿翔在出發前不忘搞笑祝福：「希望妳的感情路像滑索一樣，順順利利！」沒想到才滑出幾秒，籃籃就卡在半空中動彈不得，阿翔還故意把繩索拉回起點，假裝機械故障。籃籃慌張問：「為什麼我又回來了？」阿翔一本正經地說：「繩索卡住了，我先把妳拉回來。」

籃籃順利落地。民視提供

笑聲中結尾寓意滿滿 籃籃順利落地高喊「感情路好順！」

籃籃秒回：「所以我的感情路卡關了嗎？還退步了！」惹得全場爆笑。阿翔見狀趕緊安撫：「被拉回來是因為妳有第二次選擇的機會啦！」但又偷偷再拉繩子惡整她，籃籃笑中帶淚喊：「不會第二段感情也卡關吧！」笑料不斷。在歷經幾次「卡關」與「回頭路」後，籃籃終於順利滑到終點，開心大喊：「我的感情路好順！」現場所有人笑成一團，氣氛歡樂又溫馨。



