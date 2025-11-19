籃籃才求大哥別收《大集合》！胡瓜「襲胸」被罵翻 製作單位回應了

【緯來新聞網】胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》才傳出將在明年初收攤，節目班底籃籃先前出席活動時，才喊話前輩別斬了節目「我們極力懇求大哥可以繼續帶領我們」，未料近日播出集數，在玩「投懷送抱」時，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，慘遭網友出征，今（18日）製作單位則發聲明解釋以及道歉。

胡瓜（右）跳躍時摸到籃籃胸部。（圖／翻攝《綜藝大集合》）

《綜藝大集合》標榜玩遊戲拿獎金，且保留不少台綜的老遊戲，難免有些肢體碰觸。在招牌遊戲「投懷送抱」時，籃籃抱著氣球、胡瓜則得衝上前坐破，遊戲進行中不小心雙手摸到女方胸部，顯然是玩得激烈不小心襲胸，但粉絲看了暴動，引發網友不滿以及討論。



《綜藝大集合》製作單位表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

日本天團「嵐」無預警宣布解散！拆夥前獻出最後大禮回饋老粉

高宇蓁「轉行」當歌手甜曝男友反應 呼籲重視「身體自主權」！

更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火