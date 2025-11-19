籃籃才求大哥別收《大集合》！胡瓜「襲胸」被罵翻 製作單位回應了
【緯來新聞網】胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》才傳出將在明年初收攤，節目班底籃籃先前出席活動時，才喊話前輩別斬了節目「我們極力懇求大哥可以繼續帶領我們」，未料近日播出集數，在玩「投懷送抱」時，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，慘遭網友出征，今（18日）製作單位則發聲明解釋以及道歉。
胡瓜（右）跳躍時摸到籃籃胸部。（圖／翻攝《綜藝大集合》）
《綜藝大集合》標榜玩遊戲拿獎金，且保留不少台綜的老遊戲，難免有些肢體碰觸。在招牌遊戲「投懷送抱」時，籃籃抱著氣球、胡瓜則得衝上前坐破，遊戲進行中不小心雙手摸到女方胸部，顯然是玩得激烈不小心襲胸，但粉絲看了暴動，引發網友不滿以及討論。
《綜藝大集合》製作單位表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」
★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★
更多緯來新聞網報導
日本天團「嵐」無預警宣布解散！拆夥前獻出最後大禮回饋老粉
高宇蓁「轉行」當歌手甜曝男友反應 呼籲重視「身體自主權」！
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
胡瓜襲胸籃籃嚇呆！郭忠祐當場目睹受訪這樣說 無奈緩頰容易被捕風捉影
資深主持人胡瓜主持《綜藝大集合》已達25年，近日有網友發現節目「投懷送抱」遊戲中，胡瓜坐到籃籃大腿上壓氣球時，疑似觸碰到籃籃胸部，同為節目主持人的郭忠祐今（18日）出席「歌之饗宴14 台灣歌姬黃妃演唱會」記者會時，也針對此事回應。他表示，遊戲當下大家都很投入，認為胡瓜是無辜的，「那個遊戲就是要把氣球坐破，會有近距離接觸，我那個角度看是沒有問題」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
胡瓜錄節目不慎「襲胸」籃籃遭網批 製作單位道歉
胡瓜主持25年的《綜藝大集合》吸引不少觀眾收看，而節目播出內容中，胡瓜在與主持人籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」時，摸到籃籃胸部，遭到網友痛批。對此，製作單位發出聲明道歉，並表示會更加審慎檢視遊戲設計與執行...華視 ・ 23 小時前
不忍看酸民嗆台大！電機學長「掏3.5萬發雞排」：沒在匿名的
生活中心／周希雯報導1名自稱「台大大氣系學生」的匿名網友，日前預測「台北至少會放兩天颱風假」大翻車，昨（16日）說好要發雞排、珍奶卻放鳥，讓現場約400人白等一場。為了洗刷學校招牌，不少台大學長姐都陸續跳出來補償，今（17日）除了有地理系發350杯手搖飲，1名電機系學長更是砸了3.5萬、帶著400份雞排到校門口發放，令現場全嗨翻。民視 ・ 1 天前
「反骨男孩」藝人全員解散！酷炫證實：各自安好
YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」成軍13年，隨著核心成員孫生、蕾菈等陸續解約，旗下最後的藝人少安，也在16日宣布離隊。對此，身為老闆的酷炫證實，「反骨藝人部」正式解散。中時新聞網 ・ 20 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大學長挺身發雞排！學生冒雨排隊搶光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系的學生預測鳳凰颱風來襲台北市將停班課兩天，更承諾翻車就送300份雞排，原訂16日中午發放卻食言，當事人也沒有出面，爽約數百人。有台大機械系的學長看不下去了，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
藝人請假半個月少賺4萬5！白冰冰霸氣出手「收回合約」：抽佣成數減半
綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，近來她有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送給大家一個年終大禮，將旗下藝人的合約全部收回，將抽佣成數減半，她有感而發地說：「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人？我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產
金曲歌王方大同不幸在今年2月病逝，享年41歲，今天是他出道20週年，經紀公司「賦音樂」宣布將為他完成未了的計畫，感慨表示：「大同為大家帶來了20年的美好，這些永恆的美好充滿生命力，不斷開花結果，他留下來給大家的豐富遺產，意義非凡。」賦音樂在社群發文，透露接下來將籌備方大同的紀錄片，團隊同時策畫打造充自由時報 ・ 23 小時前
曹錦輝、林益全在中國聯賽選秀名單 沈伯洋：統戰的一環
中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，包括曹錦輝、林益全等人都出現在台灣自由球員名單。民進黨立委沈伯洋今天表...聯合新聞網 ・ 23 小時前
胡瓜誤碰籃籃胸部遭炎上 郭忠祐還原現場「曝面有難色原因」
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日在雲林麥寮出外景，有網友PO出現場影片，驚見胡瓜在玩坐氣球遊戲時，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，最終胡瓜慘被網友炎上。節目主持人之一的郭忠祐今天出席演唱會記者會，受訪低調緩頰：「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」自由時報 ・ 19 小時前
黃妃自爆遭經紀人欺騙 籃籃遭胡瓜疑「襲胸」郭忠祐：她驚恐
「歌之饗宴」系列，正式邁入第14場，18日舉辦「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」記者會，由「金曲歌后」黃妃領軍陳怡婷、郭忠祐同台亮相。黃妃笑說接下工作是被經紀人騙了，「以前大家都叫我『黃三首』『黃四首』，這次要唱這麼久，真的是人生一個大挑戰。」這將是她出道以來首次一連挑戰兩場完整專場。中時新聞網 ・ 17 小時前
凌濤點名「桃園客運」是桃園人的痛 張善政允諾評估公辦
「桃園客運成為唯一讓人不想住在桃園的理由！」凌濤表示，桃客長期爭議不斷，態度惡劣、起步急煞、不禮讓行人等問題層出不窮，10月更發生司機與學生衝突事件，但交通局旅客服務品質評鑑中，桃客卻從民國111年16分大幅提升至113年24.5分、成長近5成，與市民感受完全相反，批「...CTWANT ・ 1 天前
刺激收視率？綜藝尺度存灰色地帶 女藝人難拒絕
刺激收視率？綜藝尺度存灰色地帶 女藝人難拒絕EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
5閃兵藝人「遭求刑2年8月」 律師：明顯不給緩刑空間
承辦檢察官日前在起訴書中強調，這5名被告身為公眾人物，長期享有高度媒體曝光與社會紅利，對年輕世代具有指標影響力，卻仍選擇蓄意規避兵役，行為嚴重偏離社會期待與公民應盡義務。由於他們的法定役期原為1年10個月，因此檢方從重量刑至2年8月。同案遭具體求刑的另外10名被...CTWANT ・ 21 小時前
石碇3處生態廊道 與龜同行
記者吳瀛洲∕新北報導 為守護野生動物安全，新北市府農業局今年在石碇區設置三處生態廊道…中華日報 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
《山河枕》高甜名場面！年下丁禹兮突破禁忌偏要相愛 宋茜霸氣獻吻浪漫爆炸｜線上看推薦
【文／徐瑞安】由宋茜、丁禹兮主演的陸劇《山河枕》，劇中將門之女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）攜手調查親人戰死沙場的真相，更擦出禁忌愛火，上演「偽叔嫂」戀，由於身分與世俗眼光綑綁，二人對彼此有情，要相愛卻有著層層阻礙，儘管如此，越禁忌越相愛的設定，讓劇迷嗑翻，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
日本經濟慘兮兮！最近六季GDP首次負成長，高市早苗「台灣有事」風波恐雪上加霜
自治日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」發言風波，被北京指控「干涉中國內政」、「軍國主義復辟」後，中國政府除了透過官媒與發言人連日譴責，更針對前往日本旅行、留學的中國公民發佈警告，使得中日關係急凍。對於中方「阻礙雙邊交流」之舉，日本內閣官房長官木原稔17日表示「無法接受」。根據日本經濟學家的最新估計，中國的旅遊警告可能對日本造成約2.2兆日圓的損失。更糟糕的......風傳媒 ・ 1 天前
還記得「蜜雪薇琪」嗎？成員蜜雪47歲美成這樣太驚人 為她破例合體獻唱
出道21年的女子團體「蜜雪薇琪」雖然近年來生活重心多在家庭，但成員蜜雪（徐佳琪）近期單獨現身綜藝節目《最強的身體》狀態極佳。而今，她確定受邀擔任創作歌手言佳泫（言言）11月30日專場演唱會別嘉賓，讓許久未在公開場合獻唱的她再次站上舞台，消息一出立刻讓粉絲引頸期盼。鏡報 ・ 12 小時前
年輕人小心！天冷「1情況」害猝死 重症醫：沒有三高也危險
近來氣溫續降，醫師黃軒表示，天冷最怕心臟猝死風暴，因為天冷導致血管瞬間急縮、血壓飆升、心跳加速，尤其是高血壓沒控制好、冠心病、三高、抽菸、常熬夜、有家族心臟病，及本身正處於感冒期間者，最容易讓心臟過度負荷，成為猝死的開端。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前