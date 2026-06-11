籃籃接連遭爆料陷「週三陰影」 李多慧露面致歉北一女制服爭議

【緯來新聞網】樂天女孩總隊長籃籃與味全龍啦啦隊女神李多慧，今（11日）一起出席韓國美妝品牌進駐台灣的記者會。兩人近期剛巧各自面臨輿論，籃籃首度面對接連被爆大頭症與秘戀張立東的傳聞，無奈表示對週刊出刊日產生陰影；而李多慧則針對先前穿著北一女制服表演慘遭炎上一事，首度在鏡頭前公開致歉，並展現高情商表示不會因此影響正能量。

籃籃與李多慧一起出席韓國美妝活動，面對近期的爆料與炎上風波，兩人皆展現高情商大方回應。（圖／記者陳明中攝）

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日前接連遭週刊爆料大頭症、與張立東在東京私會的籃籃，受訪時無奈坦言這些不實報導讓她相當困擾，甚至對「星期三」產生了心理陰影，笑稱現在「每週三早上起床第一件事，就是搜尋新聞有沒有我的名字。」她強力澄清與張立東在東京純屬巧遇，隨後委婉發出好人卡表示：「立東真的是一個很好的朋友，但現在真的太忙了，想先專心在工作上。」至於大頭症爆料細節驚爆，被懷疑是否有同團內鬼？籃籃則大器回應：「我不會去想這麼多，以後就是先專注在自己身上就好。」並笑說要多向一旁的李多慧學習滿滿的正能量。

籃籃受訪時無奈表示對「週三」出刊日有了陰影，起床第一件事都是搜尋自己的名字，並強調與張立東只是在東京巧遇，目前想先專注工作。（圖／記者陳明中攝）

而被當作正能量導師的李多慧，先前因為穿著北一女制服表演，在網路上引發「消費明星高中」的炎上爭議。雖然經紀公司第一時間發聲明澄清絕無消費意圖，李多慧今日也親自向大眾致歉：「每個人想法都不一樣，我是外國人，所以不知道這些，對不起，下次我會特別注意。」當被媒體問到未來是否會因此不敢再穿制服表演？她歪著頭思考良久，隨後俏皮地笑說：「我也不知道，下次再看看狀況。」強調自己是個非常正能量的人，心情並未受到太大打擊。

李多慧針對北一女制服演出爭議親自公開致歉，表示身為外國人未來會更加注意，同時不忘向台媒撒嬌，許願希望能當記者近距離採訪偶像許光漢。（圖／記者陳明中攝

身為許光漢狂熱粉絲的李多慧，也在現場突如其來對著媒體大肆撒嬌。她甜笑表示，未來如果有許光漢的活動，希望台灣記者們能帶上她一起去，激動直呼：「我想要當記者訪問他！想親口問他知不知道我！」而談到同屬小龍女的隊友林襄日前大方認愛樂天桃猿球員馬傑森，李多慧也大方送上祝福：「我知道，我有看到新聞，他們都很好看、很配！我們都已經是接近結婚的年紀了，我很支持他們。」

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