「籃籃男友跟胡瓜很熟！」曾爆熱戀郭嚴文 籃籃搶先揭2人真實關係

娛樂中心／綜合報導

味全龍二壘手郭嚴文去年被直擊夜探籃籃家，被指兩人正在交往中，籃籃後來揭2人「真實關係」。（圖／翻攝自籃籃臉書、味全龍提供）

「綜藝天王」胡瓜近日在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲，摸到助理主持籃籃胸部遭炎上。而女兒小禎今（19日）出席代言活動卻意外爆料「瓜哥跟籃籃互動就像父女，也跟對方的男友很熟。」中職味全龍二壘手郭嚴文去年被周刊直擊夜探籃籃位於新北市的新家，被指兩人正在交往中。籃籃後來回應揭2人「真實關係」。

胡瓜在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲，不慎摸到助理主持籃籃胸部遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

周刊去年爆料，籃籃與味全龍隊二壘手郭嚴文正在交往中，直擊郭嚴文深夜非常流暢地刷卡進入籃籃家大門。針對熱戀緋聞，籃籃去年出席《天才衝衝衝》開棚記者會回應，郭嚴文轉隊後私下還有與她聯絡，但大家都是朋友，她目前是單身狀態。至於兩人發展的可能性，籃籃表示她沒有想太多，「目前都是以工作為主，他沒有追求的舉動，新聞出來也不會影響友情。」更表示郭嚴文人很好，因為郭嚴文家裡做園藝，籃籃都會找他買盆栽。

廣告 廣告

籃籃當時還透露，那天家裡還有其他朋友，郭嚴文只待一下就走了，對方沒有自己的房卡，只是按了警衛對講機按鈕。籃籃坦言，郭嚴文當天發現被跟拍就跟她說了，「覺得沒有什麼，還是有送東西上來。」

味全龍二壘手郭嚴文去年被直擊夜探籃籃家，被指兩人正在交往中，籃籃後來揭2人「真實關係」。（資料圖／記者趙于瑩攝）

針對《大集合》被胡瓜襲胸爭議，籃籃今（19日）透過經紀公司回應：「那是遊戲中的意外接觸～錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎脫口提到的男友，籃籃則透過經紀公司表示：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」



更多三立新聞網報導

男友看赤鬼伯伯打X槍！女崩潰「被發現還死不承認」 本人回應了

網紅林世偉穿「透視內褲」熱舞！私密處被看光 脆帳號疑遭檢舉停權

Albee激戰忘鎖門！男友媽媽開門嚇壞 目睹她全裸「坐在兒子身上」

館長爆罹憂鬱症！慘被館嫂「拒絕嘿咻」 崩潰真的受不了：都沒有那個

